Emirates opererà l’Airbus A350 verso Hangzhou

Emirates utilizzerà l’Airbus A350 verso Hangzhou, Cina, con il suo servizio giornaliero a partire dal 26 ottobre 2025.

“A soli tre mesi dal suo servizio inaugurale, questo impiego rafforza il costante impegno di Emirates nell’offrire un’esperienza eccezionale ai viaggiatori da e per la sua nuova destinazione nella Cina continentale.

L’A350 di Emirates opererà sul volo EK310 in partenza da Dubai International Airport alle 04:15 e arrivo a Hangzhou alle 16:00; Il volo di ritorno, EK311, parte da Hangzhou alle 00:10 e atterra a Dubai alle 06:10″, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno abbiamo investito in modo significativo nelle nostre operazioni nella Cina continentale, creando un impatto significativo attraverso il lancio di nuove destinazioni e offrendo un’esperienza di volo di livello superiore con i nostri prodotti più recenti. L’introduzione dell’A350 a Hangzhou è il naturale passo successivo, mentre continuiamo a portare le ultime novità e il meglio che Emirates ha da offrire nei cieli della Cina. L’A350 è un’entusiasmante aggiunta al mix della nostra flotta, aggiungendo una nuova dinamica alle nostre operazioni esistenti in Cina. Non vediamo l’ora di accogliere presto i passeggeri da Hangzhou sul nuovo A350 di Emirates”.

“L’A350 è il primo nuovo modello di aeromobile ad entrare a far parte della flotta Emirates dal 2008, integrando la gamma esistente di Boeing 777 e A380, entrambi operativi nella Cina continentale. Dotato dei più recenti interni esclusivi della compagnia aerea, l’A350 offre cabine eleganti e spaziose, con soffitti extra alti e corridoi più ampi in tutte le classi. Progettato per il comfort del cliente, l’aeromobile offre punti di contatto tecnologici senza soluzione di continuità e un intrattenimento di bordo all’avanguardia per migliorare l’esperienza dei passeggeri.

L’arrivo dell’A350 introduce anche la Premium Economy a Hangzhou, ampliando l’offerta premium di Emirates da e per la città. Rendendo i viaggi di lusso più accessibili a un pubblico più ampio, la Premium Economy offre un’esperienza simile alla Business Class di molte compagnie aeree, con ampi sedili reclinabili in pelle con poggiagambe e poggiapiedi completi e poggiatesta regolabili. È dotato di punti di ricarica integrati nei sedili, un tavolino da cocktail laterale, uno schermo TV da 13,3 pollici, un cuscino e una coperta di grandi dimensioni, complimentary amenity kits su voli selezionati e uno spumante esclusivo a livello mondiale: Chandon Vintage Brut 2017.

Disposto in tre classi, l’A350 di Emirates offre 312 posti: 32 posti in Business Class di ultima generazione con disposizione 1-2-1, 21 posti in Premium Economy con disposizione 2-3-2 e 259 posti in Economy Class con disposizione 3-3-3″, conclude Emirates.

