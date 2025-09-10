Bombardier ha contribuito al PIL canadese per 7,4 miliardi di dollari nel 2024, secondo uno studio di PwC

Bombardier informa: “Uno studio di PwC Canada fornisce un aggiornamento sul sostanziale contributo economico e sociale delle attività produttive di Bombardier in Canada.

Indicatori come il PIL, le esportazioni e l’occupazione supportata hanno evidenziato il ruolo significativo di Bombardier nell’economia canadese.

Il report posiziona Bombardier come un motore chiave dell’industria aerospaziale canadese, con un contributo di 7,4 miliardi di dollari al PIL del paese nel 2024 e un valore della produzione pari a circa l’1% delle esportazioni canadesi totali. Nello stesso anno, le esportazioni di aeromobili di Bombardier rappresentavano il 5% del valore totale delle esportazioni del Quebec. Le attività di Bombardier hanno inoltre contribuito in modo considerevole alle economie provinciali e federali nel 2024, generando oltre 1,2 miliardi di dollari in imposte su reddito, prodotti e produzione”.

“Bombardier continua a essere un motore chiave dell’economia canadese grazie ai suoi quasi 12.200 dipendenti e agli oltre 1.550 fornitori in tutto il paese”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Il nostro lavoro non solo alimenta la crescita economica, ma svolge anche un ruolo fondamentale nel rafforzare la sovranità del Canada attraverso l’innovazione, la competenza interna nella produzione e manutenzione di aeromobili e contributi fondamentali alla strategia industriale di difesa nazionale”.

“I dati mostrano inoltre che Bombardier svolge un ruolo importante nello sviluppo economico del Canada, supportando quasi 50.000 posti di lavoro in tutto il paese, tra occupazione diretta, indiretta e indotta, che dipendono dalle sue attività. Solo nel Quebec, Bombardier ha supportato quasi 10.000 posti di lavoro diretti, che rappresentano oltre il 31% di tutti i posti di lavoro nel settore aerospaziale, rendendolo uno dei maggiori datori di lavoro nell’industria manifatturiera della provincia. Inoltre, la presenza attiva di Bombardier in Ontario è evidenziata dal suo state-of-the-art manufacturing centre a Pearson airport, inaugurato nel 2024, dove quasi 2.200 membri del team completano lavori di assemblaggio ad alta precisione per la famiglia di aeromobili Bombardier Global, leader della categoria.

La performance di Bombardier nel 2024 riflette la forza dell’azienda, con 146 business aircraft consegnati e 11,5 miliardi di dollari di fatturato. Questo successo è stato reso possibile da una solida rete di oltre 1.550 fornitori canadesi da costa a costa, a dimostrazione del ruolo fondamentale dell’azienda in un fiorente ecosistema nazionale”, prosegue Bombardier.

“Spinta da un contesto di mercato favorevole e da una domanda sostenuta da parte dei clienti, tra cui governi e forze armate, Bombardier prevede un fatturato superiore a 12,2 miliardi di dollari nel 2025, in linea con la guidance pubblicata all’inizio di quest’anno. Secondo il report di PwC, le proiezioni di Bombardier indicano un contributo di 39,6 miliardi di dollari al PIL canadese tra il 2025 e il 2029 e una media annua di oltre 51.500 posti di lavoro a tempo pieno, diretti, indiretti e indotti in tutto il paese. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, gli investimenti pianificati da Bombardier, inclusi gli investimenti di capitale e lo sviluppo e il collaudo di nuovi prototipi, dovrebbero supportare contributi al PIL per 3,2 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2029.

Il report di PwC Canada è stato commissionato da Bombardier ed è disponibile sul sito web dell’azienda”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)