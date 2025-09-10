Emirates Skywards introduce i flight rewards in Premium Economy

Emirates informa: “Emirates Skywards ha ufficialmente sbloccato i flight rewards per i viaggi in Premium Economy, un’iniziativa molto apprezzata dai suoi oltre 35 milioni di membri in tutto il mondo.

Il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai offre ora ai membri la possibilità di riscattare le Skywards Miles per Classic Rewards and Upgrade Rewards in tutte le cabine Premium Economy di Emirates. L’attesa offerta sottolinea l’impegno di Skywards nel ridefinire l’esperienza fedeltà e offrire sempre più premi, vantaggi e opzioni di viaggio”.

Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare l’introduzione dei flight rewards nell’ambita cabina Premium Economy di Emirates. Questa offerta è in fase di sviluppo da tempo e fa seguito all’enorme successo, al feedback positivo e alla forte richiesta da parte dei membri di utilizzare le Miglia in Premium Economy, in particolare sulle destinazioni a lungo raggio più gettonate come Londra, Sydney, Melbourne e New York. L’offerta sarà inizialmente disponibile esclusivamente per i nostri Skywards members, con l’intenzione di estenderla in futuro ad altre compagnie aeree partner. Siamo certi che questo miglioramento arricchirà ulteriormente l’esperienza di viaggio, rimanendo fedeli alla promessa del nostro brand di far volare sempre meglio i propri clienti. Non vediamo l’ora che un numero sempre maggiore di membri abbia l’opportunità di sperimentare la nuova e lussuosa cabina di Emirates, con un servizio che rivaleggia con la Business Class di molte compagnie aeree”.

“I membri possono ora riscattare le Skywards Miles per acquistare un biglietto aereo completo in Premium Economy di Emirates, a partire da 15.000 Miglia (solo andata).

I passeggeri possono anche richiedere un upgrade da Economy a Premium Economy a partire da 7.020 Miglia (solo andata). Le richieste di upgrade possono essere prenotate prima del volo e saranno offerte anche al banco check-in di Emirates, in base alla disponibilità.

Il loyalty programme ha recentemente lanciato anche i Classic Rewards su tutti i voli flydubai a partire da 5.000 Miglia, oltre alle Cash+Miles rates riviste. Il riscatto delle Skywards Miles continua a essere un’offerta fedeltà molto popolare, con quasi 500.000 biglietti aerei acquistati con Classic Rewards, Cash Miles e Upgrade Rewards durante il periodo estivo (da giugno ad agosto 2025) verso destinazioni popolari come Londra, Parigi, New York e Bangkok.

Emirates è l’unica compagnia aerea della regione a offrire la Premium Economy, con un’esperienza esclusiva senza pari nel settore. La nuova cabina della compagnia aerea ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello mondiale, tra cui il ‘Best Premium Economy’ by AirlineRatings.com and Airline Excellence Awards 2024.

I membri Emirates Skywards che viaggiano in Premium Economy possono contare su banchi check-in dedicati in aeroporto; lussuosi sedili in pelle color crema con un ampio spazio tra i sedili fino a 102 cm, poggiapolsi e poggiapiedi per un comfort aggiuntivo; pasti abbondanti e una selezione di vini pregiati; l’ultimo sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea, Ice, con uno schermo da 13,3 pollici, uno dei più grandi della sua categoria, per guardare oltre 6.500 canali di musica, film, TV, notizie e altro ancora”, prosegue Emirates.

“Nell’ambito del suo investimento multimiliardario per la ristrutturazione completa di 219 dei suoi aeromobili, Emirates ha finora introdotto 67 aeromobili completamente rimodernati (32 A380 e 35 Boeing 777) con nuovi interni di cabina, inclusa la cabina Premium Economy. La compagnia aerea ha inoltre dato il benvenuto a 9 aeromobili A350 con Premium Economy, con altre 56 unità che si aggiungeranno alla sua flotta.

Entro marzo 2026 la compagnia aerea servirà 68 città con aeromobili dotati del suo prodotto Premium Economy, offrendo quasi 2 milioni di posti in Premium Economy sulla sua rete ogni anno e raddoppiando tale capacità a 4 milioni di posti all’anno entro la fine del 2026.

Sull’Airbus A380 di Emirates, 56 posti in Premium Economy sono situati nella parte anteriore del main deck e sono disposti in una configurazione 2-4-2. Sul Boeing 777 di Emirates, fino a 24 posti in Premium Economy sono disposti in una configurazione 2-4-2.

Sull’Airbus A350 di Emirates, fino a 28 posti in Premium Economy sono situati nella parte anteriore dell’aereo e i posti sono disposti in una configurazione 2-3-2″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)