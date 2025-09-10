JetBlue ritira l’Embraer E190 e completa la transizione all’Airbus A220-300 di nuova generazione

JetBlue informa: “JetBlue ha celebrato un traguardo significativo nei suoi 25 anni di storia: l’ultimo volo commerciale del suo Embraer E190 (E190), che segna il ritiro ufficiale dell’aeromobile dalla flotta JetBlue. Mentre la compagnia aerea saluta l’aereo che l’ha aiutata a superare un periodo di espansione e innovazione, JetBlue inaugura una nuova era di efficienza, prestazioni e comfort con una flotta interamente composta da aeromobili Airbus, tra cui il moderno Airbus A220-300 (A220).

Il final E190 flight ha onorato quasi due decenni di fedele servizio. Clienti, membri dell’equipaggio e ospiti invitati a bordo del volo commemorativo n. 190 da New York JFK a Boston hanno partecipato a gate-side events in entrambe le città, le stesse in cui l’E190 service di JetBlue è decollato per la prima volta nel 2005. Come omaggio speciale, il Chief Operating Officer di JetBlue, Warren Christie, ha comandato il volo, proprio come aveva fatto per il viaggio inaugurale, insieme a diversi membri dell’equipaggio e ospiti”.

“Sono orgoglioso di operare il volo di oggi, poiché segna un’evoluzione significativa della nostra flotta”, ha dichiarato Christie. “L’E190 è stato determinante nei nostri primi anni e ha dimostrato di offrire connettività critica nei mercati a corto raggio, consentendoci di espanderci in nuove regioni, in particolare nelle nostre New York and Boston focus cities. Essendo uno dei membri dell’equipaggio che hanno lanciato l’E190 presso JetBlue, è un onore pilotare il nostro final E190 revenue flight”.

“Con 100 customer seats, JetBlue è stata la prima compagnia aerea al mondo a volare con l’E190. Questo aereo ha svolto un ruolo fondamentale nell’espansione della portata di JetBlue, introducendo milioni di clienti alla sua esperienza distintiva e contribuendo a consolidare la reputazione della compagnia aerea per il servizio cordiale e il comfort a bordo.

Il ritiro dell’E190 coincide con un’altra importante pietra miliare: la recente consegna del 50° Airbus A220 a JetBlue. Ad oggi, JetBlue ha ricevuto 52 dei suoi 100 aeromobili A220 ordinati, semplificando la sua flotta a due tipologie: le famiglie Airbus A320 e A220. L’A220 è un pilastro della strategia di modernizzazione della flotta di JetBlue, offrendo i migliori risultati economici della categoria e un’esperienza di bordo superiore per i clienti.

Le cabine dell’A220 di JetBlue sono configurate con 140 Collins Meridian seats, tutte dotate dell’esperienza JetBlue, tra cui le poltrone più ampie della flotta JetBlue, spaziose cappelliere e vani portaoggetti personalizzati negli schienali, prese di corrente facilmente accessibili con AC, porte USB-A e USB-C, finestrini extra-large, Fly-Fi® veloce e gratuito e intrattenimento di bordo personalizzato su ogni posto”, prosegue JetBlue.

“L’A220 continua a offrire nuove possibilità di espansione delle rotte, anche per i mercati transcontinentali, dove l’E190 non era equipaggiato per l’autonomia necessaria. I suoi minori costi operativi diretti e l’ottimizzazione dell’efficienza nei consumi sono passi importanti, in linea con gli obiettivi finanziari di JetBlue e la JetForward strategy”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)