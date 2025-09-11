Boeing apre il nuovo Engineering Center nell’Embry-Riddle Research Park

Boeing ha inaugurato il suo nuovo Boeing Engineering Center presso il Cici & Hyatt Brown Center for Aerospace Technology, presso l’Embry-Riddle Aeronautical University Research Park, ampliando l’impegno dell’azienda nella regione.

“Questo giorno rappresenta un traguardo importante per Boeing, Embry-Riddle e la comunità di Daytona Beach in generale”, ha dichiarato Dan Gillian, vice president and general manager, Boeing Air Dominance. “Questo engineering center accelererà il lavoro di Boeing sui programmi di difesa critici e rafforzerà la nostra partnership con Embry-Riddle, dandoci accesso a un bacino di talenti eccezionale e consentendo la collaborazione per guidare l’innovazione aerospaziale”.

“Il Boeing Engineering Center si estende su una superficie di 65.000 piedi quadrati e supporta engineering design, research, development and prototyping for Boeing Defense, Space & Security Air Dominance programs, nonché le iniziative in ambito tecnologico avanzato. Si prevede che il centro creerà circa 400 posti di lavoro ben retribuiti a Daytona Beach e nella contea di Volusia, con il proseguimento delle assunzioni”, afferma Boeing.

“Oltre a creare posti di lavoro ben retribuiti, queste collaborazioni favoriscono uno scambio dinamico tra studenti, docenti e leader del settore, garantendo che l’innovazione prosperi all’intersezione tra istruzione e impresa”, ha affermato P. Barry Butler, Embry-Riddle Aeronautical University president. “Siamo lieti che la nuova struttura di Boeing attingerà al ricco bacino di talenti locali e rafforzerà il collegamento fondamentale tra risultati accademici e successo industriale, una partnership forgiata da politiche lungimiranti e dal costante supporto dell’istruzione superiore e del settore aerospaziale da parte della leadership dello Stato della Florida”.

“Boeing investirà inoltre 100.000 dollari per sostenere nuovi programmi STEM per il Boys & Girls Club delle contee di Volusia/Flagler, nonché per fornire supporto agli studenti bisognosi attraverso la Second Harvest Food Bank della Florida Centrale.

L’Embry-Riddle Research Park è stato un importante motore di attività economica per lo Stato, creando finora quasi 2.000 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti e generando un impatto economico complessivo di oltre 372 milioni di dollari in Florida. L’ingresso di Boeing rafforza ulteriormente l’ecosistema tecnologico del Research Park, che riunisce ricercatori e studenti universitari con aziende, imprenditori e start-up in aviation, aerospace, cybersecurity, commercial space e in altri STEM fields”, conclude Boeing.

