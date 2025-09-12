Edelweiss: cinque ulteriori Airbus A320neo entro il 2028

Edelweiss aggiungerà altri cinque Airbus A320neo alla sua flotta nel 2027 e nel 2028.

“Gli aeromobili sono attualmente in servizio con Austrian Airlines, anch’essa membro di Lufthansa Group. Tre aeromobili sostituiranno i più vecchi Airbus A320 della flotta Edelweiss: HB-IHX, HB-IHY e HB-IHZ, in servizio da 26 anni. Due ulteriori aerei sono previsti per la crescita della flotta. Ciò significa che Edelweiss opererà un totale di 18 aeromobili a corto raggio in futuro.

Tre settimane fa Edelweiss ha annunciato l’espansione della sua short-haul fleet con un Airbus A320 e un Airbus A320neo (leggi anche qui). Questo programma di modernizzazione è ora in corso con continuità”, afferma Edelweiss.

“L’Airbus A320neo combina la state-of-the-art engine technology di Pratt & Whitney con un’aerodinamica ottimizzata. Nuovi motori più silenziosi e potenti e le sharklets sulle wingtips riducono la resistenza aerodinamica e aumentano l’efficienza operativa. Ciò consente autonomie maggiori, profili di volo più economici e operazioni affidabili anche in aeroporti con piste più corte o in regioni con temperature elevate. Allo stesso tempo, i passeggeri beneficiano di un allestimento della cabina più confortevole e di maggiori spazi di stivaggio.

Con l’aggiunta di questi cinque aeromobili, la short-haul fleet di Edelweiss non sarà solo più giovane, ma anche più versatile e potente. L’investimento rafforza la posizione della compagnia aerea presso il suo hub di Zurigo, aumenta la flessibilità operativa sull’intera rete di rotte e sottolinea l’impegno a lungo termine di Edelweiss per una crescita sostenibile e basata sulla tecnologia, a vantaggio dei passeggeri, dell’ambiente e della competitività”, conclude Edelweiss.

