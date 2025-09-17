La Lufthansa Miles & More Credit Card passa a Deutsche Bank

La Lufthansa Miles & More Credit Card sarà emessa da Deutsche Bank dal 1° ottobre 2025.

“Oltre ai consueti vantaggi, la carta offre servizi migliorati e nuove interessanti funzionalità, allo stesso card price. La transizione graduale a Deutsche Bank avverrà entro la primavera del 2026 per garantire un passaggio senza soluzione di continuità per tutte le categorie di clienti. Mastercard rimarrà il partner per le carte.

La nuova partnership tra Lufthansa Miles & More e Deutsche Bank offre vantaggi comprovati e interessanti innovazioni. Come speciale segno di apprezzamento, ai titolari di carta non verrà addebitata alcuna commissione per il primo mese dopo la transizione e riceveranno inoltre un esclusivo changeover bonus sotto forma di miglia e punti, a seconda del tipo di carta e del frequent flyer status”, afferma Lufthansa.

“Con la nuova Lufthansa Miles & More Credit Card, abbiamo sviluppato un prodotto con Deutsche Bank che offre ai nostri clienti un significativo valore aggiunto, con servizi comprovati, interessanti innovazioni e un design innovativo. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti ancora più vantaggi nell’ambito di questa solida partnership”, ha dichiarato Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group.

“Ci concentriamo sulla crescita del loyalty program di successo di Lufthansa. Con la nuova carta di credito, stiamo ampliando la nostra offerta per i clienti in qualità di banca principale globale in tutto il mondo e non vediamo l’ora di offrire loro ulteriori vantaggi e servizi interessanti in futuro”, ha dichiarato Ole Matthiessen, Head of Cash Management at Deutsche Bank.

“Siamo lieti di collaborare con i nostri partner per inaugurare una nuova era per uno dei programmi fedeltà di maggior successo al mondo. La nuova Lufthansa Miles & More Credit Card offre ai titolari una vasta gamma di vantaggi, dai pagamenti sicuri e convenienti a esperienze di viaggio e lifestyle esclusive”, ha dichiarato il Dr. Peter Robejsek, Managing Director of Mastercard Germany.

“I titolari di una Miles & More credit vengono attualmente informati per iscritto sui prossimi passi della transizione. Naturalmente, l’accumulo di miglia continuerà per tutta la fase di transizione. I frequent flyer saranno contattati per primi e potranno beneficiare di uno speciale bonus di transizione. I credit card holders senza frequent flyer status e i nuovi clienti seguiranno gradualmente. Tutti gli utenti riceveranno supporto durante il processo di transizione, online o di persona. La carta di credito dovrà essere nuovamente richiesta nell’ambito del cambio di banca. Le esistenti DKB credit cards rimarranno pienamente valide fino al cambio individuale o alla successiva disdetta da parte di DKB. Dal 1° ottobre 2025, i nuovi richiedenti troveranno informazioni sulla procedura di richiesta sul Miles & More credit card website.

La modifica riguarda l’intero Miles & More credit card portfolio in Germania: dalla My Flex Credit Card e dalla Blue Credit Card alla Gold Credit Card e alle esclusive credit cards for frequent travelers, senators and HON Circle members. Anche tutte le business cards per lavoratori autonomi e aziende saranno trasferite a Deutsche Bank“, conclude Lufthansa.

Cambiamenti al vertice del Lufthansa Supervisory Board il prossimo anno

Lufthansainoltre informa: “In vista del Supervisory Board meeting, Johannes Teyssen si è presentato ai membri del Supervisory Board. Su raccomandazione del Nomination Committee, Johannes Teyssen sarà proposto per l’elezione al Supervisory Board durante il Lufthansa Annual General Meeting del 12 maggio 2026.

Dopo la sua elezione da parte dell’Annual General Meeting, sarà eletto Chairman of the Supervisory Board dal Supervisory Board e succederà a Karl-Ludwig Kley. Karl-Ludwig Kley lascerà quindi il Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG al termine del suo mandato ordinario, dopo 13 anni, otto dei quali trascorsi in qualità di Chairman”.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)