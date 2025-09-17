Austrian Airlines: Klagenfurt diventa una nuova destinazione AIRail

Austrian Airlines informa: “Con il motto “From Train to Plane”, da undici anni i passeggeri di Austrian Airlines possono raggiungere comodamente Vienna International Airport con AIRail, il servizio combinato offerto da ÖBB e Austrian Airlines, dalle città di Linz, Graz, Salisburgo e Innsbruck.

Dal 14 dicembre 2025, anche Klagenfurt diventerà una destinazione AIRail, grazie all’apertura della Koralmbahn. Con il lancio del nuovo orario, saranno offerti sette collegamenti diretti al giorno, ogni due ore, tra Klagenfurt Central Station (KGV) e Vienna Airport (VIE), per un tempo di percorrenza totale di poco meno di quattro ore, senza fermate intermedie e senza cambi”.

Annette Mann, CEO di Austrian Airlines, sottolinea: “Siamo lieti di ampliare ulteriormente il consolidato e apprezzato servizio AIRail a partire dal 14 dicembre, rafforzando la nostra partnership di trasporto multimodale con ÖBB. I passeggeri provenienti dall’Austria meridionale potranno ora beneficiare di un’ulteriore opzione interessante per la pianificazione dei loro viaggi tramite il nostro hub di Vienna”.

L’attuale programma invernale include anche due voli giornalieri tra Klagenfurt e Vienna, operati da Braathens Regional Airlines, wet lease partner di Austrian Airlines.

Sabine Stock, Member of the Board of ÖBB-Personenverkehr AG, aggiunge: “I viaggi intermodali continuano a crescere in popolarità. L’apertura della Koralmbahn segna una pietra miliare storica nel trasporto ferroviario, creando nuove e interessanti opportunità di viaggio da dicembre in poi. Questo vale anche per il nostro servizio congiunto AIRail: con sette collegamenti diretti giornalieri tra Klagenfurt Central Station e Vienna Airport, l’accesso all’aeroporto nel rispetto dell’ambiente non è mai stato così conveniente”.

“Il Klagenfurt – Vienna Airport AIRail service sarà prenotabile da ottobre tramite www.austrian.com o presso qualsiasi agenzia di viaggi. Con un unico biglietto che comprende sia il treno che il volo, i passeggeri avranno accesso diretto a oltre 125 destinazioni del network di Austrian Airlines.

Gli ospiti Austrian Business Class, gli HON Circle members and Senators hanno accesso gratuito alle lounge ÖBB nelle principali stazioni di Linz, Salisburgo, Innsbruck, Graz e ora anche di Klagenfurt“, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)