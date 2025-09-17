Qatar Airways diventa il primo Presenting Partner della Ballon d’Or® Award Ceremony

Qatar Airways informa: “Qatar Airways entrerà nella storia quest’anno come primo Presenting Partner della cerimonia di premiazione più prestigiosa al mondo nel mondo del calcio, il Ballon d’Or®, rafforzando il profondo impegno della compagnia aerea per lo sport e l’eccellenza a livello globale. La storica 69a edizione del Ballon d’Or® si terrà il 22 settembre 2025 al Théâtre du Châtelet di Parigi, Francia.

Per oltre sei decenni, il Ballon d’Or ha incoronato i più grandi giocatori del calcio, celebrandone il talento, la dedizione e i successi sulla scena mondiale. Questa nuova partnership unisce la migliore compagnia aerea del mondo ai migliori giocatori del mondo e segna una pietra miliare nel continuo supporto di Qatar Airways alla comunità sportiva globale. In qualità di compagnia aerea che mette in contatto tifosi, giocatori e culture in tutto il mondo, il ruolo di 69th Balon d’Or Ceremony Presenting Partner sottolinea la sua ambizione, guidata da uno scopo preciso: unire il mondo attraverso il linguaggio universale dello sport”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo lieti di diventare il primo Presenting Partner of the Ballon d’Or® Ceremony, celebrando le leggende che ispirano generazioni. Questa partnership testimonia il nostro incrollabile impegno verso l’eccellenza e, allineando Qatar Airways, la migliore compagnia aerea al mondo, con i migliori calciatori del mondo, rafforziamo l’impegno del nostro marchio nell’essere i migliori in ogni ambito in cui entriamo. Proprio come mettiamo in contatto persone e luoghi attraverso la nostra vasta rete e il nostro servizio pluripremiato, questa partnership promuoverà ulteriormente la nostra missione: unire sogni, culture e passione per il calcio attraverso i continenti”.

L’UEFA President Aleksander Ceferin, ha dichiarato: “Il Ballon d’Or è più di un premio: è una celebrazione di talenti ispiratori che definiscono il calcio e la sua storia. Siamo onorati di dare il benvenuto a Qatar Airways come primo sponsor di questa cerimonia iconica. Insieme, celebriamo non solo la passione per il bel gioco e l’eccellenza senza confini, ma anche il profondo valore di avvicinare il mondo”.

“Il Ballon d’Or® viene assegnato ogni anno dalla rivista France Football, premiando i migliori giocatori del mondo, sia maschili che femminili.

Questa partnership segna un altro capitolo nel portfolio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui FIFA, UEFA Champions League and National Team Competitions, Formula 1®, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, AFC, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, French Rugby Team – Section Paloise, The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

