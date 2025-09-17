THAI rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e sociale

Thai Airways International (THAI), nel quadro di un programma di sostenibilità orientato a promuovere uno sviluppo equo, inclusivo e centrato sul benessere collettivo, rafforza il proprio impegno attraverso un programma strutturato che prevede iniziative mirate e concrete. La compagnia, infatti, adotta un approccio integrato che considera gli aspetti ambientali, sociali ed economici, con l’obiettivo di contribuire a un futuro più equo e resiliente.

“Tra le iniziative più recenti, spicca la nuova versione della storica divisa “Ruean Ton” per le assistenti di volo, realizzata in seta thailandese e arricchita con fibre riciclate. Il design del “Ruean Ton”, che coniuga eleganza, comfort e funzionalità, rispetta gli standard internazionali di sicurezza e valorizza la tradizione culturale del Paese. Il personale è stato invitato a restituire le divise dismesse, avviando un processo di recupero e riutilizzo dei materiali. A conferma dell’impegno verso un’economia circolare, THAI inoltre ha lanciato il progetto “Zero Waste Living by THAI”, coinvolgendo designer e creativi nella trasformazione dei tessuti provenienti dai sedili dismessi degli aeromobili in nuovi oggetti e abbigliamento di design.

Nel quadro delle iniziative volte a valorizzare l’esperienza gastronomica a bordo, THAI ha lanciato il progetto “Good Taste for a Good Cause”, che coniuga l’eccellenza culinaria con l’impegno verso la responsabilità sociale e il supporto alle comunità locali. L’iniziativa prevede la collaborazione con produttori locali per offrire ai passeggeri una selezione di prodotti sostenibili, tra cui il cioccolato artigianale KanVela, il caffè Black Silk Blend di DoiTung e cocktail ispirati alla tradizione reale thailandese”, afferma THAI.

“La compagnia propone inoltre un servizio di pasti pre-selezionati riservato ai passeggeri con prenotazione confermata in Royal First Class e Royal Silk Class sui voli internazionali operati da THAI in partenza da Bangkok. Il servizio è disponibile anche per i membri Royal Orchid Plus Platinum e Gold con prenotazione confermata in Economy Class sugli stessi voli. Tale servizio consente di scegliere anticipatamente il proprio pasto da un menù dedicato, garantendo maggiore flessibilità e attenzione alle preferenze individuali. Questo servizio non solo eleva l’esperienza di bordo, ma contribuisce in modo significativo alla riduzione degli sprechi alimentari. La possibilità di pianificare in anticipo la preparazione dei pasti consente infatti una gestione più efficiente delle risorse, limitando la produzione in eccesso e promuovendo un approccio più sostenibile e responsabile.

Riconoscendo la rilevanza delle sfide poste dal cambiamento climatico THAI ha aderito al programma “Carbon Footprint for Organization”, promosso dal Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO), sviluppando un piano per la riduzione delle emissioni nel settore aereo asiatico con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. A questa iniziativa si affiancano numerose altre azioni concrete già intraprese da THAI per promuovere una cultura della sostenibilità ambientale a bordo. Tra queste, spicca l’introduzione di nuovi amenity kit in edizione limitata, creati in collaborazione con il celebre brand SIRIVANNAVARI per celebrare il 65° anniversario di THAI e realizzati con materiali biodegradabili per offrire un‘esperienza di viaggio più consapevole e rispettosa dell’ambiente. Parallelamente, la compagnia ha avviato programmi di sensibilizzazione al riciclo, come l’utilizzo di bicchieri in acciaio inox riciclato, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale delle operazioni quotidiane”, prosegue THAI.

“Inoltre, la compagnia ha avviato un importante piano di rinnovamento della flotta che prevede una significativa razionalizzazione del numero e della tipologia di aeromobili in servizio, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione operativa e ridurre i costi. Parallelamente, è stato introdotto l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF – Sustainable Aviation Fuel), in linea con gli impegni assunti in materia di transizione ecologica e decarbonizzazione del settore.

Questi carburanti, compatibili con gli standard ICAO e dell’Unione Europea, rappresentano una leva fondamentale per la decarbonizzazione del settore e sono stati testati per la prima volta nel 2019 su voli da Bangkok a Stoccolma, in collaborazione con PTT Oil and Retail Business. Infine, il progetto di ottimizzazione delle rotte e l’adozione del sistema TAFS (Thai Airways Flight Planning System) hanno permesso una pianificazione più efficiente dei voli, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Solo nel 2023, Thai Airways ha evitato l’emissione di circa 171.339 tonnellate di CO2.

Attraverso queste iniziative, Thai Airways riafferma con determinazione il proprio impegno verso un futuro più sostenibile, dimostrando come innovazione tecnologica, valorizzazione culturale e responsabilità sociale possano procedere insieme, a ogni altitudine. Un percorso concreto che unisce visione strategica e attenzione all’ambiente, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio sempre più consapevole e responsabile”, conclude THAI.

