oneworld, le compagnie aeree associate e Breakthrough Energy Ventures lanciano un fondo di investimento per promuovere e commercializzare SAF technologies

L’alleanza oneworld e le compagnie aeree associate, in collaborazione con Breakthrough Energy Ventures (BEV), hanno annunciato oggi il lancio di un nuovo fondo di investimento progettato per far fronte alla limitata disponibilità e all’elevato costo degli attuali Sustainable Aviation Fuels (SAF).

“Il fondo, guidato dagli investitori principali Alaska Airlines e American Airlines, mira ad accelerare lo sviluppo globale di long-term aviation fuel solutions che siano convenienti, scalabili e con emissioni inferiori rispetto ai carburanti convenzionali.

L’oneworld BEV Fund investirà in tecnologie innovative di nuova generazione per i SAF: sosterrà la crescita dei mercati dei carburanti alternativi per soddisfare le esigenze a lungo termine dell’industria aeronautica globale; crea valore economico per investitori e regioni in tutto il mondo; promuoverà l’innovazione tecnologica; svilupperà una SAF supply chain diversificata e resiliente per soddisfare la domanda futura”, afferma oneworld.

“Investendo nelle tecnologie SAF del futuro, American Airlines e i nostri partner oneworld stanno prendendo questa decisione aziendale per sbloccare tecnologie innovative con il potenziale di raggiungere una scala più ampia a prezzi inferiori rispetto alle tecnologie attuali”, ha affermato Robert Isom, chief executive officer of American Airlines and chairman of oneworld. “Riteniamo che la riduzione delle emissioni delle nostre attività soddisfi le esigenze dei nostri clienti, renderà la nostra attività più competitiva e ci consentirà di continuare a offrire gli enormi vantaggi economici dell’aviazione commerciale per le generazioni future”.

“Alaska Airlines è entusiasta di collaborare con i vettori oneworld per investire in tecnologie SAF innovative e competitive in termini di costi, al fine di guidare la trasformazione energetica a lungo termine del nostro settore”, ha dichiarato Ben Minicucci, chief executive officer of Alaska Air Group. “In Breakthrough Energy Ventures, abbiamo un partner con le competenze scientifiche, tecniche e commerciali necessarie per prendere decisioni di investimento efficaci che creeranno il mercato per i carburanti di nuova generazione e alimenteranno il nostro settore negli anni a venire”.

“Investire nei SAF con Breakthrough Energy Ventures fa parte della strategia di oneworld per creare un futuro dell’aviazione che risolva i problemi su larga scala e soddisfi le esigenze della comunità aeronautica più ampia”, ha affermato Nat Pieper, chief executive officer of oneworld. “In oneworld, le compagnie aeree associate sono unite nella loro missione a lungo termine per affrontare le emissioni di carbonio e investire in tecnologie che possano accelerare la commercializzazione di carburanti innovativi in tutto il mondo. Lavorando insieme, saremo in una posizione migliore per creare soluzioni a lungo termine per la trasformazione energetica di un settore vitale per la crescita economica globale”.

“BEV, il fondo di investimento di Breakthrough Energy Venture fondato da Bill Gates, fungerà da gestore degli investimenti del fondo, apportando una profonda competenza tecnica, un rigoroso modello di due diligence e una vasta esperienza nel supporto alla crescita di early-stage climate technology companies. Sfruttando le proprie risorse per sostenere la trasformazione energetica di uno dei settori più impegnativi per la mitigazione climatica, BEV mira a promuovere fuel technologies che offrano il massimo potenziale per affrontare le emissioni del settore e garantire il successo commerciale a lungo termine”, prosegue oneworld.

“Il Sustainable Aviation Fuel è essenziale per affrontare l’impatto ambientale del settore e rappresenta un’importante opportunità commerciale”, ha affermato Eric Toone, chief technology officer at Breakthrough Energy and managing partner at Breakthrough Energy Ventures. “L’oneworld BEV Fund è stato creato per identificare e ampliare tecnologie SAF innovative in grado di garantire reali riduzioni delle emissioni per il jet fuel, competere con i combustibili fossili in termini di costi e integrarsi perfettamente con le attuali infrastrutture aeronautiche. Si tratta di sfide complesse a livello di sistema che richiederanno tempo per essere risolte, il fondo è costruito con una visione a lungo termine e una capacità di resistenza per contribuire a portare le soluzioni sul mercato”.

Il fondo è supportato anche dalle compagnie aeree membri dell’alleanza oneworld: International Airlines Group (IAG), Cathay Pacific e Japan Airlines. Riconoscendo il potere dell’azione collettiva, oneworld e Breakthrough Energy Ventures hanno deciso in anticipo di accogliere investitori esterni all’alleanza, tra cui Singapore Airlines, che condivide l’impegno dell’alleanza nell’accelerare i progressi del settore nel settore dei SAF.

“Il SAF è la strada più praticabile per il progresso dell’industria aeronautica verso il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni nette. Insieme ai nostri partner oneworld abbiamo supportato attivamente gli sforzi collettivi in materia di sostenibilità e l’annuncio di oggi evidenzia ulteriormente il potenziale della collaborazione, dimostrando come le principali compagnie aeree possano unirsi con l’obiettivo di accelerare l’azione. Per sfruttare appieno il potenziale del SAF, chiediamo quadri politici di supporto che aiutino ad attrarre investimenti e a realizzare le infrastrutture necessarie per avviare la produzione”, afferma Luis Gallego, chief executive officer, IAG.

“Come compagnia aerea con importanti operazioni a lungo raggio, l’innovazione su larga scala per rendere il SAF più accessibile e competitivo in termini di costi è fondamentale per il futuro di Cathay Pacific. Questo investimento riflette la nostra convinzione che solo attraverso un’azione collettiva, trasversale a diverse aree geografiche e settori, possiamo costruire un ecosistema SAF resiliente e scalabile che produca progressi ambientali significativi e sostenga il futuro del nostro settore. E poiché l’Asia continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’ecosistema SAF globale, siamo orgogliosi di contribuire a guidare questo slancio dalla regione”, afferma Mr. Ronald Lam, chief executive officer, Cathay Group.

“Le relazioni e i collegamenti con paesi e regioni di tutto il mondo attraverso il trasporto aereo sono necessari per una nazione insulare come il Giappone, pertanto crediamo di avere la missione di affrontare l’impatto ambientale del trasporto aereo. Lavorando per raggiungere questa missione comune per oneworld, non vediamo l’ora di promuovere la tecnologia e l’utilizzo del SAF insieme alle compagnie aeree associate, prevedendo un’espansione nella regione asiatica in futuro”, afferma Ms. TOTTORI Mitsuko, president and representative director, Group CEO, Japan Airlines.

“Il nostro investimento in questo fondo dimostra il forte sostegno di Singapore Airlines allo sviluppo e alla commercializzazione di Sustainable Aviation Fuels di nuova generazione. La riduzione delle emissioni di carbonio del jet fuel richiede un’azione collettiva nell’intero ecosistema dell’aviazione e tali iniziative guideranno l’innovazione verso progressi significativi in questa cruciale trasformazione energetica”, afferma Ms. Lee Wen Fen, chief sustainability officer, Singapore Airlines.

“Sebbene il SAF possa ridurre significativamente le carbon dioxide emissions dei motori aeronautici, la prima generazione di SAF attualmente in produzione presenta delle sfide. Il settore dei SAF non ha ancora attratto gli investimenti necessari per aumentare la produzione a prezzi competitivi in linea con le esigenze del mercato, e l’impatto ambientale del ciclo di vita è un problema. oneworld e i suoi partner si stanno concentrando sul supporto di nuove tecnologie in grado di aumentare la disponibilità del SAF a costi competitivi, riducendo al minimo gli altri impatti ambientali”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)