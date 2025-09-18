Pratt & Whitney e PBS Group svilupperanno una next-generation auxiliary power unit

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha stipulato un accordo con PBS Group, con sede a Praga, per sviluppare una next-generation auxiliary power unit (APU) for commercial and military applications, come fighters, rotorcraft and business jets.

“La cooperazione è nata grazie all’iniziativa e al supporto della Industrial Cooperation Section of the Ministry of Defense, che da tempo contribuisce all’implementazione di progetti chiave e mette in contatto partner nazionali e internazionali, con l’obiettivo di rafforzare il potenziale innovativo dell’industria della difesa ceca”, afferma Pratt & Whitney.

“PBS Group è un’azienda unica sia nella Repubblica Ceca che a livello globale. La sua collaborazione con RTX, una delle più grandi aziende del settore della difesa, non è solo la prova delle capacità di PBS, ma anche una testimonianza della forza dell’industria ceca nel suo complesso. Il progetto tra PBS e Pratt & Whitney aumenterà significativamente la competenza e la capacità dell’industria ceca, essenziale per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti in situazioni di crisi”, ha affermato Radka Konderlova, Director General For Industrial Cooperation at the Czech Ministry of Defense & Armed Forces.

“Le APU sono compact engines che avviano il main engine e forniscono energia elettrica e aria compressa per supportare i sistemi dell’aeromobile, come aria per il cabin temperature control, powering and cooling dell’avionica ed emergency power per il re-start dei main engines in-flight. Si prevede che l’APU di nuova generazione avrà la più alta power density sul mercato, offrendo le massime performance con un form factor e un peso ridotti, aprendo nuove possibilità per fixed-wing and helicopter platforms”, prosegue Pratt & Whitney.

“Le APU avanzate sono essenziali sia per la difesa che per l’aviazione commerciale, poiché forniscono la potenza affidabile ed efficiente necessaria per mantenere gli aerei pronti per la missione a terra e ottimizzati per le performance in volo”, ha affermato Jessica Villardi, vice president of Fighter and Mobility Programs at Pratt & Whitney. “Questa collaborazione con PBS sottolinea l’impegno di Pratt & Whitney nei confronti dei nostri clienti e la nostra attenzione allo sviluppo di tecnologie per next generation turbine technologies, per supportare le future esigenze del settore”.

“La next-generation APU è progettata per essere significativamente più piccola e leggera delle APU tradizionali nella stessa classe di potenza e in grado di avviarsi e funzionare rapidamente ad alta quota. Ciò aprirà nuove opportunità di progettazione di aeromobili e funzionalità aggiuntive per applicazioni militari e commerciali, tra cui additional electrical power, enhanced thermal management and electronic warfare technologies”, continua Pratt & Whitney.

“Ci sono solo quattro aziende al mondo autorizzate a sviluppare e certificare APU civili. PBS Velka Bítes, membro del PBS GROUP, è una di queste. Per questo motivo, stiamo unendo le forze con uno dei più importanti attori del settore per sviluppare congiuntamente una nuova generazione di APU. Stiamo sfruttando il meglio del nostro know-how e di quello dei nostri collaboratori per migliorare le capacità tecnologiche delle APU per futuri civil and defense projects”, afferma Milan Macholan, CEO of PBS Velka Bítes.

“RTX produce APU da decenni, sfruttando la sua solida posizione di importante fornitore di gas turbine engines per guidare l’innovazione nelle commercial and military propulsion solutions. Analogamente, PBS vanta una lunga tradizione in questo campo, avendo sviluppato e prodotto auxiliary power units fin dagli anni ’70, ovvero da oltre 50 anni. In questo periodo ha maturato una vasta esperienza che copre l’intero processo, dallo sviluppo, ai calcoli e alla progettazione, passando per la tecnologia, la produzione e l’installazione sugli aeromobili, fino all’assistenza e alla revisione”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)