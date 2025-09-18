Pratt & Whitney firma un maintenance contract con Singapore Airlines per la APS5000 APU Fleet

Pratt & Whitney Canada ha firmato un 15-year maintenance agreement con Singapore Airlines per 34 APS5000 auxiliary power units (APU) che supportano la Boeing 787 Dreamliner fleet della compagnia aerea. Pratt & Whitney è un’azienda di RTX.

“L’accordo prevede soluzioni di manutenzione personalizzate, progettate per garantire prestazioni ottimali, costi prevedibili e affidabilità a lungo termine dell’APS5000, progettata esclusivamente per il wide-body, twin-aisle Boeing 787 Dreamliner, la prima all-electric APU del settore”, ha dichiarato Anthony Rossi, vice president Customer Service, Pratt & Whitney Canada.

“L’APS5000 contribuisce notevolmente all’eccezionale affidabilità di Singapore Airlines con il Boeing 787 Dreamliner. Il suo design avanzato offre una migliore efficienza nei consumi, emissioni ridotte ed enhanced maintainability, stabilendo un nuovo punto di riferimento nell’auxiliary power technology. Questo contratto di manutenzione contribuisce a garantire che le APU continuino a soddisfare i nostri OEM standards, supportando Singapore Airlines nel mantenere le sue operazioni fluide e concentrate sull’offerta di un’esperienza di volo eccezionale”.

“L’APS5000 è l’APU più silenziosa della sua categoria con le emissioni più basse del settore. Produce 450 kVA di energia elettrica a sea level e si avvia e funziona fino a 43.100 piedi. Sono state prodotte più di 1.400 APU APS5000 e la flotta ha volato per quasi 16 milioni di ore. I Pratt & Whitney Canada maintenance programs per la sua APU fleet offrono flessibilità e costi prevedibili, massimizzando le performance, con lunghi intervalli di manutenzione”, conclude Pratt & Whitney Canada.

