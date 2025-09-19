Turkish Airlines lancia nuovi voli per Siviglia e Porto Sudan

Turkish Airlines ha aggiunto Siviglia, uno dei centri turistici più importanti della Spagna, alla sua rete nel Sud Europa rafforzando ulteriormente la sua connettività globale. Con questo lancio, Siviglia diventa la sesta destinazione della compagnia aerea in Spagna dopo Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga e Bilbao.

Commentando il lancio dei voli per Siviglia, il Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ai passeggeri di Turkish Airlines una nuova opzione di viaggio con il lancio dei nostri voli per Siviglia. Riteniamo che i collegamenti verso uno delle più storiche località della Spagna offriranno nuove opportunità sia leisure sia business, favorendo al contempo un’ulteriore crescita del turismo e del commercio in tutta la regione. Grazie alla nostra base operativa situata in una posizione unica, Istanbul, continueremo a collegare culture e continenti in tutto il mondo”.

A partire dal 17 settembre 2025, Turkish Airlines opererà voli giornalieri tra l’aeroporto di Istanbul e quello di Siviglia, con l’obiettivo di migliorare la connettività regionale e offrire ai propri passeggeri più alternative di viaggio.

Turkish Airlines inoltre ha inaugurato i voli per Porto Sudan, portando a 63 il numero delle sue destinazioni nel continente africano e collegando così più destinazioni in Africa rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea internazionale. La compagnia opererà i voli per Porto Sudan con due frequenze settimanali fino al 29 settembre, e da questa data con tre frequenze settimanali il lunedì, mercoledì e venerdì.

Commentando questa nuova rotta, il Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Come Turkish Airlines, siamo lieti di inaugurare i voli per Porto Sudan, una delle città portuali storicamente e strategicamente più significative dell’Africa. L’apertura di questa rotta rappresenta un passo importante nel connettere il potenziale commerciale, il patrimonio culturale e i valori turistici di Porto Sudan con il mondo. Crediamo che questi voli creeranno nuovi ponti in molti ambiti, dal commercio al turismo, dall’istruzione allo scambio culturale. Continueremo a espandere la nostra rete in Africa e a collegare il continente con il resto del mondo”.

Per informazioni più dettagliate su Turkish Airlines e sugli orari dei voli, visitare www.turkishairlines.com o contattare gli uffici vendita.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)