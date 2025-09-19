Rolls-Royce guiderà il nuovo EU Clean Aviation project UNIFIED per trasformare e decarbonizzare l’aviazione

Rolls-Royce è stata selezionata dall’European Union Clean Aviation programme per guidare uno dei 12 nuovi progetti innovativi volti a decarbonizzare l’aviazione.

“Queste iniziative, che includono nuovi aircraft concepts and innovative propulsion technologies, riceveranno un finanziamento di circa 945 milioni di euro.

Il Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) è il principale research and innovation programme dell’European Union per trasformare l’aviazione verso un sustainable and climate neutral future.

L’UNIFIED consortium è guidato da Rolls-Royce e comprende importanti industrial, academic and research partners in Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Regno Unito. Previo completamento con successo della procedura di finanziamento, il progetto consentirà il ground testing di un UltraFan® technology demonstrator in una short to medium range thrust class per futuri narrowbody aircraft e consentirà inoltre la preparazione di key activities per i futuri flight test dell’UltraFan architecture”, afferma Rolls-Royce.

Alan Newby, Director of Research and Technology, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti che Rolls-Royce sia stata scelta per guidare l’UNIFIED project. Questo riconoscimento sottolinea ancora una volta il nostro impegno nel rimodellare l’aviazione e ridurne ulteriormente l’impatto ambientale. UltraFan fornisce una tecnologia ultra efficiente e credibile per le future narrowbody applications e, nell’ambito di UNIFIED, dimostreremo di possedere le next-generation capability rilevanti per offrire best-in-class performance in thrust, fuel burn, noise, emissions and durability”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)