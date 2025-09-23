Air France-KLM e SAS approfondiscono la partnership commerciale per migliorare la connettività tra la Scandinavia e gli Stati Uniti

Air France-KLM e SAS hanno annunciato oggi un’importante espansione della loro partnership commerciale, volta a migliorare ulteriormente la connettività e l’esperienza di viaggio per i passeggeri che viaggiano tra la Scandinavia e gli Stati Uniti. Questo passo strategico rafforza l’impegno di entrambi i partner nell’offrire maggiore comodità e migliori vantaggi fedeltà ai rispettivi clienti.

Con quest’ultimo passo, Air France aggiungerà il suo codice ai SAS-operated non-stop transatlantic flights. Questo nuovo codeshare agreement offrirà ai clienti un accesso agevole a un’ampia gamma di destinazioni negli Stati Uniti attraverso i principali hub scandinavi.

Le nuove rotte in codeshare includeranno:

Da Copenhagen International Airport (CPH) a: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York-Newark (EWR), New York-JFK (JFK), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) e Washington, D.C. (IAD).

Da Stockholm Arlanda Airport (ARN) a: New York-Newark (EWR) e Miami (MIA).

Da Oslo Airport (OSL) a: New York-Newark (EWR), New York-JFK (JFK).

Le prenotazioni sono aperte su airfrance.com, klm.com, flysas.com e tramite tutti i canali di distribuzione per i voli a partire da oggi.

Questa partnership ampliata si basa sul successo della cooperazione commerciale tra Air France-KLM e SAS avviata nel 2024. Inoltre, lo scorso settembre SAS è entrata a far parte dell’alleanza SkyTeam, di cui Air France-KLM è membro fondatore.

Questo slancio è proseguito all’inizio di quest’anno, quando SAS ha aggiunto il suo codice su diversi voli internazionali a lungo raggio operati da Air France e KLM in partenza dai rispettivi hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol, oltre ai reciproci accordi di codeshare sulla rete europea lanciati lo scorso anno.

I passeggeri che volano su queste rotte in codeshare possono accumulare miglia e XP (experience points) per il loro status Flying Blue. I voli SAS danno diritto a Flying Blue reward tickets, soggetti a disponibilità.

Questo continuo rafforzamento della partnership commerciale sottolinea la visione comune delle compagnie aeree di offrire ai passeggeri maggiore scelta e flessibilità.

(Ufficio Stampa SAS – Air France-KLM – Photo Credits: SAS – Air France-KLM)