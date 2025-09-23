KLM Royal Dutch Airlines annuncia un nuovo service concept per i voli intercontinentali, sia per la World Business Class che per la Economy Class.

“Grazie a una diversa organizzazione del lavoro, ci sarà più spazio per il contatto personale con i passeggeri. Parallelamente, sono in corso anche i lavori sulla disposizione delle cabine della flotta intercontinentale, che si tradurranno in un aumento del numero di posti. Con queste modifiche, KLM mira a soddisfare i desideri dei passeggeri e a sfruttare al meglio lo spazio disponibile in cabina. Le modifiche saranno implementate a partire dal 2027.

KLM prosegue la sua collaborazione con Marcel Wanders. Il designer olandese di fama internazionale sta creando nuove stoviglie appositamente per la World Business Class di KLM. Le nuove stoviglie saranno accompagnate anche da una nuova presentazione delle pietanze. KLM sta anche valutando l’introduzione di nuovi piatti”, afferma KLM.

Marcel Wanders, designer delle nuove stoviglie: “Come designer di origine olandese, sono orgoglioso di avere ancora una volta l’onore di disegnare stoviglie per KLM. Si tratta di un design contemporaneo, realizzato in splendido cristallo, porcellana fine, acciaio inossidabile e altri materiali nobili. Naturalmente sono curioso di sapere come appariranno i piatti e cosa ne penseranno i passeggeri della World Business Class”.

“KLM sta inoltre introducendo una nuova formula di servizio in Economy Class. L’obiettivo è servire pasti caldi più velocemente e creare più spazio per il contatto personale con i passeggeri. Ad esempio, torna il drink di benvenuto, che consente un ulteriore momento di interazione.

KLM sta modificando il layout della sua intercontinental Boeing fleet. Grazie al nuovo modo di lavorare e a un carico più efficiente, a bordo sono necessari meno carrelli. Questo consente a KLM di ampliare la tanto apprezzata Premium Comfort Class senza compromettere lo spazio per le gambe dei passeggeri. Il numero di posti sarà aumentato fino a un massimo di 40, a seconda del tipo di aeromobile. Il nuovo layout consente inoltre a KLM di aggiungere più posti in Economy Class. Inoltre, due posti aggiuntivi saranno aggiunti in World Business Class sul Boeing 787-9“, prosegue KLM

“La nostra Premium Comfort Class è molto apprezzata dai passeggeri ed è spesso al completo. Le persone desiderano viaggiare e la domanda di viaggi esclusivi e più lussuosi è in aumento. Con le modifiche che apporteremo, potremo aumentare il numero di posti Premium Comfort. Oltre a sfruttare al meglio lo spazio a bordo, stiamo investendo contemporaneamente in un prodotto più moderno, con più spazio per il contatto personale. È così che continuiamo a volare, migliorare e innovare”, afferma Paul Terstegge, Executive Vice President Inflight Services KLM.

“Le modifiche saranno ulteriormente sviluppate e testate a bordo nel prossimo futuro”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)