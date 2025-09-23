I vini Marchesi Frescobaldi a bordo dei voli Neos nel segno dell’eccellenza italiana

Neos informa: “Da sempre attenta all’esperienza di viaggio dei propri passeggeri, Neos, compagnia aerea di Alpitour World, rafforza il valore dell’accoglienza a bordo, fatta di attenzioni, ospitalità e cura dei dettagli, grazie alla collaborazione con la storica cantina toscana Marchesi Frescobaldi che va ad ampliare la scelta della carta dei vini con due prestigiose etichette”.

“Sui voli a lungo raggio è, infatti, possibile degustare il Morellino di Scansano Santa Maria (DOCG): un vino floreale e fruttato con note di fragolina di bosco, lampone e ciliegia, arricchito dai sentori floreali della rosa canina e delle erbe aromatiche. Un vino vivace e fresco con una trama tannica, ideale per accompagnare la proposta di ristorazione Neos con eleganza, mentre su tutte le tratte i passeggeri troveranno tra le proposte il Castiglioni Chianti DOC, un vino che ben riflette le caratteristiche del territorio che rappresenta: morbido, piacevolmente fruttato e dal carattere forte e delineato. Il mirtillo rosso e nero, il ribes e il corbezzolo donano i sentori fruttati, mentre la nota floreale è data dalla rosa canina e dalla violetta, accompagnate da una delicata speziatura; un vino perfetto in abbinamento a piatti dal gusto più deciso”, prosegue Neos.

“Siamo felici di proporre ai nostri passeggeri una selezione di vini Marchesi Frescobaldi, che rappresentano al meglio la qualità e la tradizione italiana. Grazie a questa collaborazione, desideriamo rendere il viaggio con Neos ancora più piacevole, aggiungendo un tocco di eccellenza e attenzione ai dettagli che da sempre contraddistinguono la nostra offerta”, ha commentato Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato di Neos.

“Quella tra Neos e Marchesi Frescobaldi è una sinergia perfetta che unisce la tradizione enologica e l’accoglienza made in Italy: i vini di Marchesi Frescobaldi, simbolo dell’eccellenza vitivinicola con 700 anni di storia, trovano a bordo di Neos la cornice ideale per essere apprezzati durante il viaggio, grazie ad un servizio attento al benessere dei passeggeri. La compagnia aerea di Alpitour World continua così a valorizzare in modo autentico l’italianità: ogni calice servito rappresenta un viaggio sensoriale che racconta passione, territorio e tradizione, che inizia in Italia per aprirsi al mondo.

Per maggiori informazioni visitare www.neosair.it e www.frescobaldi.it“, conclude Neos.

(Ufficio Stampa Neos – Photo Credits: Neos)