Il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi e Etihad Airways diventano Main Partners dell’Euroleague Basketball

Il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ed Etihad Airways sono diventati ufficialmente main sponsors of Euroleague Basketball per i prossimi quattro anni, una collaborazione integrata che stabilisce un nuovo precedente nello sport europeo.

“Questa storica alleanza strategica rafforza la crescente importanza di Abu Dhabi nello sport globale e segna un momento decisivo nell’evoluzione commerciale di Euroleague Basketball, collegando l’emirato con gli oltre 90 milioni di appassionati tifosi di tutto il mondo.

In base all’accordo, Experience Abu Dhabi, il destination brand di DCT Abu Dhabi, ed Etihad Airways sono ufficialmente designati come Euroleague competitions Main Partners and Final Four Presenting Partner. I brand di Experience Abu Dhabi ed Etihad Airways saranno presenti in modo prominente durante le partite di Euroleague ed EuroCup, con la segnaletica all’interno degli stadi, le trasmissioni in diretta e l’integrazione delle maglie di tutte le squadre partecipanti all’Euroleague. Nel corso dei quattro anni, i loghi di Experience Abu Dhabi ed Etihad Airways ruoteranno sulle maglie delle squadre dell’Euroleague, garantendo un’esposizione equilibrata.

La partnership si estende anche al digitale, con un’ampia brand integration sulle piattaforme di Euroleague Basketball e contenuti esclusivi co-creati. I tifosi possono inoltre aspettarsi una serie di iniziative innovative volte ad aumentare il coinvolgimento, ampliare la portata globale delle competizioni e avvicinare il pubblico al gioco”, afferma Etihad Aireays.

H.E. Saood Abdulaziz Al Hosani, Undersecretary of DCT Abu Dhabi, ha dichiarato: “Questa partnership strategica con Euroleague Basketball ed Etihad Airways segna un significativo passo avanti nel rafforzamento della presenza di Abu Dhabi sulla scena globale e nel consolidamento della sua posizione di polo dinamico per gli appassionati di basket di tutto il mondo. L’impatto dello sport si estende ben oltre il campo: stimola la crescita economica stimolando il turismo, attraendo investimenti e migliorando le infrastrutture per i grandi eventi. Questa partnership rappresenta un pilastro fondamentale della nostra Tourism Strategy 2030: stimolare la crescita dei visitatori, sostenere la diversificazione economica e consolidare lo status di Abu Dhabi come destinazione globale privilegiata per turismo, cultura e sport”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “L’Euroleague rappresenta l’apice del basket europeo e siamo entusiasti di supportare questo incredibile spettacolo sportivo insieme al nostro prezioso partner DCT Abu Dhabi. Attraverso la nostra rete, portiamo ad Abu Dhabi persone da tutto il mondo e questa partnership ci permette di raggiungere un nuovo pubblico che condivide la nostra convinzione che le esperienze migliori si possano vivere oltre i confini”.

Paulius Motiejunas, CEO di Euroleague Basketball, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare queste partnership, che incarnano la nostra ambizione di far crescere il basket e promuovere connessioni globali significative attraverso lo sport. Con Experience Abu Dhabi ed Etihad Airways che si uniscono a noi, non vediamo l’ora di creare esperienze indimenticabili per i nostri tifosi, rafforzando ulteriormente la presenza internazionale del campionato”.

“La 2025–26 Euroleague season segnerà un’altra pietra miliare, con l’espansione della competizione a 20 squadre, dando il benvenuto alla nuova arrivata Dubai Basketball, e l’inizio della stagione regolare il 30 settembre. La stagione culminerà con la prestigiosa Final Four ad Atene, Grecia, dal 22 al 24 maggio 2026″, conclude Etihad Airways.

