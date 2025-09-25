Air Canada fornisce i risultati stimati per il terzo trimestre 2025 e la updated Full Year 2025 Guidance

Air Canada informa: “Air Canada ha fornito oggi alcune stime per il terzo trimestre 2025 e ha aggiornato la full year 2025 guidance, sospesa ad agosto 2025. Air Canada ha inoltre fornito una stima dell’impatto finanziario dell’interruzione del lavoro ad agosto da parte del Canadian Union of Public Employees (CUPE), il sindacato che rappresenta i cabin crew.

Air Canada prevede, per il trimestre che si concluderà il 30 settembre 2025: la capacità operativa diminuirà di circa il 2% rispetto allo stesso periodo del 2024 a causa della cancellazione di oltre 3.200 voli; operating income compreso tra 250 e 300 milioni di dollari, che include circa 175 milioni di dollari derivanti da modifiche una tantum ai piani pensionistici non monetari e altri oneri relativi al personale, e un adjusted EBITDA compreso tra 950 milioni e 1 miliardo di dollari. L’operating income di Air Canada è stato pari a 1,040 miliardi di dollari e l’adjusted EBITDA pari a 1,523 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2024″.

“Durante il periodo di contrattazione collettiva con il CUPE, Air Canada ha sviluppato piani completi per garantire la chiusura e la ripresa delle sue operazioni in modo sicuro e ordinato in caso di interruzione del lavoro. Quando il CUPE ha comunicato la sua intenzione di scioperare, Air Canada ha agito in base a questi piani di emergenza e alla fine ha cancellato oltre 3.200 voli nell’agosto 2025.

L’impatto finanziario dell’interruzione del lavoro è stimato in 375 milioni in operating income and adjusted EBITDA. Questo importo deriva dalla combinazione di tre componenti. In primo luogo, l’impatto sui ricavi è stimato in 430 milioni di dollari, principalmente dovuto ai rimborsi erogati ai clienti, agli indennizzi ai clienti e alle prenotazioni di viaggio inferiori alle aspettative ad agosto e all’inizio di settembre. In secondo luogo, si stima che siano stati evitati 145 milioni di dollari di costi grazie alla riduzione dell’attività di volo, in gran parte attribuibile alla riduzione delle spese per il carburante. In terzo luogo, la riduzione dei costi è stata parzialmente compensata da circa 90 milioni di dollari di costi incrementali associati ai rimborsi ai clienti per spese vive e costi operativi correlati al lavoro.

Air Canada esprime profondo rammarico per l’impatto dell’interruzione sui propri clienti e rimane impegnata a risolvere ogni reclamo presentato dai clienti interessati in modo rapido e accurato, avendo già provveduto a risolvere oltre 60.000 reclami fino ad oggi. Air Canada continua ad aggiornare i propri progressi e a fornire informazioni sulle proprie goodwill policies tramite la dashboard disponibile all’indirizzo www.aircanada.com/action.

Air Canada e il CUPE stanno procedendo all’arbitrato per finalizzare la parte relativa ai salari del four-year tentative agreement. Nessuna interruzione del lavoro può essere avviata da nessuna delle parti durante il processo di arbitrato o per la durata del nuovo accordo”, prosegue Air Canada.

“Air Canada sta ripristinando e aggiornando le sue full year 2025 financial and capacity guidance per riflettere l’impatto finanziario e operativo dell’interruzione del lavoro e le sue aspettative per il resto del 2025.

Adjusted EBITDA – Updated guidance: $2,9 miliardi – $3,1 miliardi (guidance precedente, sospesa il 18 agosto 2025: $3,2 miliardi – $3,6 miliardi).

ASM capacity – Updated guidance: incremento tra 0,5% e 1,5% rispetto al 2024 (guidance precedente: incremento tra 1% e 3% rispetto al 2024).

Free cash flow – Updated guidance: -$50 milioni – $150 milioni (guidance precedente: break even +/- $200 milioni)”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)