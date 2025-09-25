Eurowings Marketplace: i voli in codeshare ora possono essere prenotati direttamente

Eurowings informa: “Eurowings ha raggiunto un’importante pietra miliare nell’ulteriore sviluppo della sua offerta digitale: i clienti possono ora cercare, prenotare ed effettuare il check-in per gli Eurowings codeshare flight direttamente tramite il sito web e l’app di Eurowings.

AEGEAN Airlines e Smartwings sono le prime compagnie aeree partner ad essere integrate al momento del lancio. Ciò significa che i viaggiatori beneficiano di rotte aggiuntive e di più giorni di volo. Il sito web e l’app stanno quindi diventando una piattaforma di prenotazione centralizzata ancora più interessante per soggiorni in città, vacanze e viaggi d’affari.

Il progetto è stato sviluppato nell’arco di quasi due anni in stretta collaborazione con Lufthansa Group Hub Airlines, Lufthansa Systems e Lufthansa Group Digital Hangar e crea le basi tecniche per la futura integrazione di ulteriori partner airlines, nei codeshare and non-codeshare sectors”.

“Con l’espansione del nostro marketplace su eurowings.com, per la prima volta riuniamo tutte le opzioni di volo rilevanti in un unico canale di prenotazione, offrendo ai nostri clienti maggiore scelta, flessibilità e una gestione notevolmente più comoda”, afferma Michael Erfert, Head of Sales & Distribution at Eurowings and Managing Director of Eurowings Digital. “Allo stesso tempo, stiamo rafforzando la nostra posizione di mercato nelle vendite digitali e gettando le basi per la continua espansione dell’offerta della nostra piattaforma”.

“Con questa nuova funzionalità, Eurowings è una delle poche compagnie aeree al mondo a offrire “ticketless” and “ticketed” flights su un’unica piattaforma di prenotazione. Ciò significa che la più grande leisure airline tedesca non solo consente per la prima volta la prenotazione combinata di voli Eurowings e in codeshare, ma sta anche ampliando ulteriormente la competitività della sua piattaforma online”, conclude Eurowings.

