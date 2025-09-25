Il Cessna Citation Latitude ottiene la certificazione FAA per le nuove funzionalità avanzate della Garmin G5000 Avionics

Textron Aviation informa: “Il best-selling Cessna Citation Latitude, progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA) per le nuove funzionalità della suite avionica Garmin G5000. Queste funzionalità includono il Synthetic Vision Guidance System (SVGS) per migliori approach capabilities fino a 150 piedi, il GDL 60 Datalink per la connettività e una nuova taxiway routing feature.

Con oltre 240 ore di flight test e numerosi test di certificazione completati, si prevede che i Citation Latitude con i nuovi miglioramenti avionici entreranno in servizio entro la fine dell’anno”.

“I nuovi miglioramenti certificati nella Latitude Garmin G5000 suite rafforzano il nostro continuo investimento nella linea di prodotti Citation e il nostro impegno nel fornire le ultime innovazioni che supportano le esigenze in continua evoluzione dei clienti in tutto il mondo”, ha affermato Chris Hearne, senior vice president, Engineering & Programs. “I miglioramenti offrono inoltre una migliore situational awareness per i piloti, aumentando la chiarezza topografica, rendendo più nitidi i confini di acqua e terreno, migliorando la visualizzazione di ostacoli e linee elettriche e migliorando la rappresentazione della segnaletica di piste e aeroporti”.

“Oltre ad aumentare la situational awareness per i piloti, l’integrazione della advanced Garmin G5000 avionics nel cockpit del Citation Latitude migliora l’efficienza operativa con nuove funzionalità come:

– Synthetic Vision Guidance System (SVGS) visualizzato sui primary flight displays, che si abbina alla Synthetic Vision Technology (SVT) per supportare approach minima fino a 150 piedi (46 m).

– 3D SafeTaxi fornisce una vista tridimensionale degli aeroporti per migliorare la situational awareness durante le manovre a terra.

– Il GDL 60 Datalink supporta high-bandwidth data exchange and connectivity, inclusi automatic wireless database updates.

– Il nuovo taxiway routing aiuta a navigare in aeroporti complessi in condizioni di scarsa visibilità, integrato nell’SVT.

– Le Standard ADS-B In capabilities consentono una migliore traffic awareness e una visual separation assistance durante gli avvicinamenti”, prosegue Textron Aviation.

“I clienti hanno anche la possibilità di aggiungere il Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), che supporta ulteriormente la runway awareness avvisando i piloti di potenziali runway overruns durante la fase critica di atterraggio”, conclude Texttron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)