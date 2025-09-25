Austrian Airlines assegna il creative and brand budget alla rinomata agenzia Jung von Matt DONAU

Austrian Airlines ha riallocato il suo creative and brand budget. “In un processo di selezione e presentazione a più fasi, l’agenzia Jung von Matt DONAU, con sede a Vienna, si è nettamente distinta dai suoi concorrenti”, afferma Austrian Airlines.

“L’evoluzione del brand avviata con la collaborazione con Jung von Matt DONAU rappresenta un traguardo importante per Austrian Airlines, anche in vista del suo 70° anniversario nel 2027. Inoltre, questo passo fa parte di una strategia globale per l’ulteriore sviluppo di Austrian Airlines, che abbraccia ampi settori della compagnia”, sottolinea Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

“Jung von Matt DONAU ha offerto una performance convincente durante l’intero processo. Il concept sviluppato da questa agenzia creativa esperta è perfettamente in linea con i nostri obiettivi, è contemporaneo, fa ampio riferimento all’identità austriaca di Austrian Airlines ed è orientato al mercato internazionale. Non vediamo l’ora di vedere i progetti e le campagne che realizzeremo insieme”, afferma Ingrid Gogl, Head of Brand & Communication at Austrian Airlines.

“Austrian si è posta obiettivi ambiziosi con la sua nuova agenzia, nel suo percorso per diventare un love brand, un brand che le persone amano e associano a emozioni forti e positive. Nello specifico, la compagnia aerea unirà le attività delle sue principali agenzie creative e di branding nell’ambito della collaborazione con Jung von Matt DONAU. Ciò standardizzerà ulteriormente le attività di comunicazione e, allo stesso tempo, garantirà una brand image coerente per Austrian Airlines. Questa brand image sarà ulteriormente rafforzata in futuro attraverso uno storytelling emozionale. Inoltre, Austrian prevede di rivolgersi maggiormente a un target più giovane, di età compresa tra 15 e 29 anni, posizionandosi come un brand contemporaneo.

Infine, ma non meno importante, Austrian Airlines collaborerà con Jung von Matt DONAU per sviluppare una piattaforma di comunicazione globale, la cui entrata in funzione è prevista per il secondo trimestre 2026. Questa piattaforma costituirà la base per la Austrian Airlines global brand presence, garantendo una comunicazione a 360° per il brand, il prodotto, le strategie, le partnership e le sponsorizzazioni. Ciò rafforzerà ulteriormente la forza del brand Austrian Airlines, distinguendolo ancora più nettamente dalla concorrenza”, prosegue Austrian Airlines.

“Austrian Airlines fa parte del patrimonio culturale austriaco. Allo stesso tempo, tuttavia, la compagnia aerea opera in un mercato estremamente competitivo. Ecco perché era importante per noi sviluppare ulteriormente il brand nel suo complesso, senza perdere il fascino tipico della compagnia aerea. Con una piattaforma che abbia un impatto sia interno che esterno e che rompa con le immagini familiari”, afferma Florian Rock, Managing Director of Jung von Matt DONAU.

“Tra l’altro, questa non è la prima volta che l’agenzia di comunicazione leader e la compagnia aerea collaborano. Jung von Matt DONAU è già stata l’agenzia creativa di Austrian Airlines dal 2007 al 2014.

Jung von Matt DONAU è l’agenzia creativa austriaca più premiata per la brand communication. Con sede nel 12° distretto di Vienna, oltre 70 dipendenti lavorano per offrire ai propri clienti una comunicazione eccezionale e di alto livello”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)