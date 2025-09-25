Torna l’edizione cartacea di SWISS Magazine per l’Airbus A350

SWISS informa: “Arriva un nuovo aereo; torna una caratteristica familiare. Con l’introduzione del suo Airbus A350, SWISS inizia un nuovo capitolo e al tempo stesso ripristina una vecchia tradizione: la nuova ammiraglia della flotta SWISS decollerà con a bordo l’edizione cartacea di SWISS Magazine.

A volte basta un singolo suono per evocare ricordi del passato, come il fruscio della carta mentre si sfogliano le pagine della rivista di bordo. In un mondo che ora è più veloce e digitale che mai, SWISS regala momenti simili ai suoi ospiti”.

“Con l’introduzione del nostro nuovo Airbus A350, non solo introduciamo in SWISS l’aeromobile più avanzato, ma riproponiamo anche SWISS Magazine in edizione cartacea”, afferma Léa Wertheimer, Head of Corporate Communications at SWISS. “Dopo una pausa di tre anni, tornano le nostre letture di bordo. Per i nostri ospiti, è un’esperienza familiare che apre anche nuove storie. Per la prima volta, combiniamo l’esperienza di lettura tattile con contenuti digitali: tramite codici QR, sono disponibili video e immagini aggiuntive”.

Come special edition per celebrare l’arrivo dell’Airbus A350, la rivista accompagna il jet dall’idea iniziale alla produzione presso Airbus a Tolosa, fino all’esperienza a bordo.

Wertheimer aggiunge: “In 160 pagine, la rivista mostra come innumerevoli componenti individuali diventino un potente aereo, offre spunti sul mondo di SWISS e dell’aviazione, ispira viaggi e presenta la Svizzera al suo meglio”.

“I lettori possono accompagnare l’Airbus A350 nel suo percorso per diventare la nuova ammiraglia della flotta, deliziandosi lungo il percorso con i nuovi mondi di cabina “SWISS Senses”. Oltre a questo, il nuovo numero cartaceo porta i suoi lettori in destinazioni vivaci come Seoul e racconta le storie delle persone che rendono SWISS ciò che è, tra cui un’assistente di volo che sta affrontando il passaggio al cockpit crew corps. Numerosi contenuti extra offrono ulteriore intrattenimento: un avvincente ‘Wimmelbild’ hidden object game per i bambini, un quiz sull’A350 per gli appassionati di aviazione e uno sguardo ai galleys, dove la chef stellata Tanja Grandits ha un dolce segreto da svelare.

Con la sua edizione cartacea rinnovata, SWISS Magazine offre un nuovo equilibrio tra cartaceo e online. La sensazione fisica di sfogliare la rivista offre un senso di vicinanza ai contenuti, mentre le espansioni digitali disponibili su swiss.com/magazine aprono nuove dimensioni informative. Leggendo un articolo nella rivista cartacea, è possibile visualizzare un video corrispondente online; scoprendo una destinazione tra le sue pagine, troverete altre immagini digitali, storie e suggerimenti da esplorare. L’online SWISS Magazine offre inoltre una serie di formati video esclusivi, come ‘Behind the Wings’ e ‘Ask the Expert’, che offrono affascinanti approfondimenti sul mondo SWISS.

Con l’arrivo del nuovo Airbus A350, l’edizione speciale è disponibile esclusivamente a bordo della nostra ammiraglia nelle tasche dei sedili, nonché nei porta riviste di tutti gli aerei a lungo raggio e in luoghi selezionati come le lounge di First e Business Class. Questo riporta un elemento dell’identità del brand nei viaggi di tutti i giorni”, prosegue SWISS.

“La versione cartacea della rivista è integrata da un eJournal che i viaggiatori SWISS possono scaricare in qualsiasi momento sul proprio dispositivo elettronico personale. L’edizione speciale di SWISS Magazine è disponibile anche online per tutti gli interessati all’indirizzo swiss.com/magazine, così come tutti i numeri cartacei precedenti”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)