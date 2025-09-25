Miles & More introduce nuovi incentivi per voli più sostenibili con miglia e punti per CO2-offsetting packages

Miles & More, il programma fedeltà di Lufthansa Group, ora assegna miglia e punti per voli più sostenibili con CO2-offseting packages prenotabili. Scegliendo di volare in modo più sostenibile, i clienti possono ora raggiungere più rapidamente il frequent flyer status desiderato.

“Dal 2023, i membri Miles & More possono accumulare miglia e punti extra prenotando le Green Fares. Questo è ora possibile anche con i CO2-offsetting packages, che possono essere riscattati anche con le miglia già accumulate. Con questo passo, Miles & More intende incoraggiare i propri clienti a fare scelte di viaggio più sostenibili e quindi contribuire personalmente alla tutela del clima.

Le offerte includono la compensazione completa delle emissioni di CO2 calcolate per ogni singolo volo: attraverso l’utilizzo successivo di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e un contributo al portafoglio di progetti climatici di alta qualità di Lufthansa Group. A seconda della quota SAF prenotata, è possibile accumulare fino all’80% in più di Points and Qualifying Points e fino al 20% in più di HON Circle Points scegliendo un CO2-offseting package, oltre ai punti accreditati per il volo. Maggiore è la percentuale di SAF, maggiore è il numero di punti accreditati. Inoltre, i membri possono guadagnare fino a 6 miglia per 1 euro speso. Questo permette loro di raggiungere più velocemente il loro status o il premio desiderato. La nuova offerta integra l’assegnazione di miglia e punti per le Green Fares, prenotabili dal 2023: prenotando questa tariffa di volo, i membri Miles & More beneficiano già oggi di un bonus fino al 20% di miles and Points aggiuntivi”, afferma Lufthansa Group.

“Vogliamo sensibilizzare ulteriormente i nostri clienti a volare in modo più sostenibile”, afferma Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group. “Il nostro obiettivo è rispondere ai desideri dei nostri passeggeri con un’ampia gamma di offerte e offrire loro vantaggi interessanti. Scegliendo di rendere i loro voli più sostenibili, i membri Miles & More possono beneficiare di miglia e punti aggiuntivi e raggiungere più velocemente il loro status o il premio desiderato. Con le nostre numerose offerte per volare in modo più sostenibile, noi di Lufthansa Group siamo pionieri a livello globale”.

“I CO2-offseting packages possono essere prenotati direttamente durante la prenotazione del volo, prima della partenza nella personal booking area e anche dopo il volo sui siti web di Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa e SWISS. Possono anche essere prenotati dopo il volo tramite l’app Miles & More o su miles-and-more.com.

Miglia e punti aggiuntivi vengono ora assegnati automaticamente per tutti i nuovi pacchetti aggiuntivi prenotati. Se i membri Miles & More hanno prenotato un CO2-offseting package per i loro voli da gennaio 2025, le miglia e i punti corrispondenti verranno accreditati retroattivamente. Questo offre ai clienti Miles & More la massima flessibilità.

Sia i CO2-offseting packages che le Green Fares come opzione tariffaria separata consentono ai passeggeri di compensare le emissioni di CO2 calcolate relative ai voli attraverso l’utilizzo successivo di SAF e un contributo al Lufthansa Group high-quality climate project portfolio. Il calcolo delle emissioni relative ai voli per passeggero considera diversi fattori come la distanza del volo, il consumo medio di carburante, la classe di viaggio e il load factor. Sempre più ospiti scelgono le diverse offerte di Lufthansa Group per viaggi più sostenibili: attualmente, quasi il cinque percento”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)