Emirates introduce la Premium Economy a Kuala Lumpur sul Boeing 777 rimodernato

Emirates informa: “Nell’ambito del suo impegno a offrire un’esperienza di viaggio uniforme e migliorata ai passeggeri in viaggio da e per la Malesia, Emirates ha impiegato i suoi Boeing 777 rimodernati sui voli EK346 ed EK347. L’aereo presenta quattro cabine di nuova configurazione e rinnovate, tra cui la pluripremiata Premium Economy.

Il volo EK346 di Emirates parte da Dubai alle 3:10 e arriva a Kuala Lumpur alle 14:25. Il volo di ritorno, EK347, parte da Kuala Lumpur alle 19:10 e arriva a Dubai alle 22:10. Tutti gli orari sono locali.

La cabina Premium Economy della compagnia aerea ridefinisce il comfort per i viaggiatori che volano tra Kuala Lumpur e Dubai, offrendo ampi sedili reclinabili in pelle con poggiapiedi e poggiagambe completi e poggiatesta regolabili. È dotata di prese di ricarica integrate, un tavolino da cocktail laterale con finiture in legno, uno schermo TV da 13,3 pollici, un cuscino e una coperta di grandi dimensioni e amenity kits gratuiti su voli selezionati. Con l’introduzione del Boeing 777 recentemente rimodernato, questa esclusiva offerta è ora disponibile in quasi 70 destinazioni all’interno della rete Emirates.

Per chi cerca maggiore comfort e privacy durante i propri viaggi, la cabina Premium Economy offre un raffinato upgrade dalla Economy Class“.

“La Malesia è un mercato chiave per Emirates da quasi tre decenni. Siamo orgogliosi di presentare ai nostri viaggiatori la nostra Premium Economy di ultima generazione, insieme alle cabine rinnovate di First, Business ed Economy”, ha dichiarato Saeed Mubarak, Country Manager Emirates in Malesia. “I nuovi interni offrono maggiore comfort e più scelta, garantendo a ogni passeggero un viaggio fluido e uniforme, indipendentemente dalla modalità di volo scelta. È il riflesso dei nostri continui investimenti e ci distingue nel settore offrendo un’esperienza di viaggio ridefinita a milioni di passeggeri in tutto il mondo”.

“Nell’ambito della sua iniziativa multimiliardaria per il rinnovamento di 219 aeromobili, la compagnia aerea ha già completato l’ammodernamento di 67 aeromobili. Questa ampia ristrutturazione completa sottolinea l’impegno di Emirates nel offrire un’esperienza di viaggio di livello superiore a tutta la sua flotta. La compagnia aerea è sulla buona strada per offrire quasi 2 milioni di posti in Premium Economy all’anno su tutta la sua rete entro la fine del 2025, raddoppiando a 4 milioni entro il 2026. I viaggiatori malesi possono godere di un’esperienza in Premium Economy impeccabile e completa, collegandosi a rotte popolari come London Heathrow, New York JFK e Lione via Dubai.

I passeggeri in Premium Economy possono inoltre usufruire di una generosa franchigia bagaglio in stiva di 35 kg e di ulteriori 10 kg di bagaglio a mano. I clienti possono prenotare la loro esperienza in Premium Economy ora tramite emirates.com o tramite l’app Emirates“, conclude Emirates.

