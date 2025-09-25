Emirates Skywards celebra 25 anni

Emirates informa: “25 anni di innovazione, eccellenza e ridefinizione dell’esperienza di fidelizzazione per oltre 37 milioni di membri in tutto il mondo. Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, celebra il suo Silver Jubilee premiando i suoi membri con 25 giorni di premi, dal 25 settembre al 20 ottobre. Dalle miglia bonus alle attività a sorpresa, fino alla lotteria da 25 milioni di miglia Skywards, il programma fedeltà celebra il suo quarto di secolo con indimenticabili momenti “fly better” in volo e a terra.

Emirates ha inoltre annunciato che presenterà una ’25 years’ aircraft livery, caratterizzata da un sorprendente design argentato, per celebrare il Giubileo d’Argento del programma fedeltà. Lo special aircraft è pronto a spiccare il volo a partire dal mese prossimo, volando verso ogni angolo del mondo”.

Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “25 anni! Siamo entusiasti di celebrare un traguardo così importante. Emirates Skywards è una vera storia di successo, nata a Dubai e ora diventata uno dei programmi fedeltà più riconosciuti e amati al mondo, con milioni di membri nel Regno Unito, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti, in India, in Australia e oltre. Il nostro successo deriva dal fatto di aver sempre messo i membri al primo posto. Nel corso degli anni, abbiamo ascoltato, adattato e innovato. Abbiamo continuamente introdotto nuove offerte personalizzate per creare premi preziosi e memorabili per i nostri membri in tutto il mondo. È stato un viaggio incredibile, reso possibile grazie alla fiducia dei nostri membri. Grazie per essere al centro della nostra storia. E quale modo migliore per festeggiare se non quello di restituire qualcosa alla nostra comunità con 25 giorni di sorprese e offerte senza sosta, il tutto mentre portiamo il nostro messaggio di fedeltà in tutto il mondo con la special Emirates A380 ’25 years’ livery. Grazie ai nostri partner, ai membri e al team dedicato per aver reso Skywards uno dei programmi fedeltà più apprezzati al mondo”.

“I membri possono aspettarsi 25 giorni di omaggi dal 25 settembre al 20 ottobre, tra cui:

Estrazione della lotteria da 25 milioni di miglia: nell’ambito di un’enorme estrazione a sorte da 25 milioni di miglia Skywards, i membri possono partecipare all’estrazione per avere la possibilità di vincere 100.000 o 250.000 miglia, con un fortunato vincitore che si porterà a casa 1 milione di miglia. Che tu sia un membro Skywards di lunga data o che tu abbia appena aderito al programma, registrati e accumula miglia Skywards tra il 25 settembre e il 20 ottobre con Emirates, flydubai e i partner partecipanti per partecipare all’estrazione e avere la possibilità di vincere.

Bonus Miles: i membri possono aumentare le proprie Miglia Skywards in molti modi.

– 50% di bonus Skywards Miles prenotando con Emirates e flydubai.

– 25% bonus Miles prenotando con compagnie aeree partner, facendo shopping, cenando o rilassandoti negli Emirati Arabi Uniti con i partner Skywards Everyday, facendo shopping online su Skywards Miles Mall, prenotando tramite Emirates Skywards Hotels, utilizzando una Emirates Skywards Credit Card o spendendo denaro con qualsiasi partner di viaggio e lifestyle partecipante.

– Fino al 50% di bonus Miles con una early bird ‘Buy or Gift’ Miles offer.

Sorprese a Dubai International Airport (DXB): all’inizio di ottobre, i passeggeri in viaggio da e per Dubai International Airport (DXB) possono partecipare a quiz interattivi per vincere miglia Skywards, oltre a ottenere l’accesso gratuito alle lounge aeroportuali e buoni per il Dubai Duty Free. I clienti possono anche gustare un gelato gratuito servito dai camioncini dei gelati “Skywards” come una rinfrescante sorpresa. L’attività inizia al Terminal 3 dall’1 al 5 ottobre e prosegue al Terminal 2 dall’8 al 9 ottobre.

‘Spot the tag’: arriva a Dubai e tieni gli occhi aperti per le special tags applicate sui bagagli ai nastri trasportatori. Riceverai l’accesso gratuito alle lounge, gadget a marchio Emirates e Skywards bonus miles tramite Skywards Everyday, Skywards Miles Mall ed Emirates Skywards Hotels. I tag speciali saranno disponibili per i clienti del Terminal 3 dall’1 al 3 ottobre e per i clienti del Terminal 2 dall’8 al 9 ottobre.

Sorprese esclusive per i premium members: i membri di lunga data che hanno costantemente sfruttato al meglio Skywards possono aspettarsi sorprese ancora più esclusive, tra cui upgrade di livello, upgrade di cabina, gadget esclusivi per l’anniversario e molto altro.

Per maggiori informazioni, visitare emirates.com/skywards“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)