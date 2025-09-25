Qantas: primi voli commerciali per la nuova flotta Airbus A321XLR

Qantas celebra oggi il lancio del suo nuovo aeromobile, con i suoi primi due next-generation Airbus A321XLR aircraft che sono decollati questa mattina per i loro primi voli commerciali.

“I due A321XLR, “Great Ocean Road” (VH-OGA) e “Outback Way” (VH-OGB), hanno operato rispettivamente i loro servizi commerciali inaugurali tra Sydney e Melbourne e tra Sydney e Perth.

Qantas è la prima compagnia aerea nella regione Asia-Pacifico a utilizzare il nuovo tipo di aeromobile e la quarta compagnia aerea a livello globale.

L’A321XLR presenta una cabina più ampia e lunga rispetto ai narrowbody aircraft della generazione precedente, con sedili più ampi, soffitti più alti, finestrini più grandi, Wi-Fi veloce e gratuito e spazio per circa il 60% di bagagli in più rispetto ai Boeing 737 di Qantas. L’A321XLR consuma meno carburante per posto rispetto al 737 che sostituisce, consentendo una riduzione delle emissioni di carbonio”, afferma Qantas.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha affermato: “Vedere i nostri A321XLR volare per la prima volta con i clienti è motivo di orgoglio per tutti i soggetti coinvolti e testimonia l’incredibile impegno dei team di Qantas e Airbus. Investire in aeromobili di nuova generazione è il modo più significativo per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti e del nostro personale. Abbiamo già riscontrato un significativo miglioramento della soddisfazione dei clienti sui nostri nuovi A220 e sui nuovi aeromobili Jetstar. L’autonomia di volo estesa ci consente di operare questi aeromobili sia su rotte domestiche che internazionali a corto raggio, comprese destinazioni nel Sud-Est asiatico non sostenibili con la nostra attuale narrowbody fleet. La preparazione per questi voli commerciali ha richiesto uno sforzo enorme, con quasi 350 training flights e oltre 40.000 ore di trainig completate, oltre a migliaia di equipaggiamenti installati sulla nostra rete. Non vediamo l’ora di introdurre i nostri A321XLR su altre rotte domestiche e internazionali man mano che altri aeromobili si uniranno alla nostra flotta”.

“L’arrivo del terzo aereo di Qantas è previsto per novembre, mentre la flotta aumenterà a sette entro giugno 2026.

Ad agosto Qantas ha annunciato un ordine per altri 20 aeromobili A321XLR, inclusi lie-flat Business seats su 16 aeromobili per servire rotte più lunghe (leggi anche qui), inclusi i servizi transcontinentali da e per Perth e le rotte internazionali a corto e medio raggio.

Questo porta l’attuale A321XLR order di Qantas a 48 aeromobili. L’aeromobile è un elemento chiave del più grande programma di rinnovamento della flotta di sempre di Qantas Group, con oltre 200 aeromobili in ordine fermo e ulteriori opzioni di acquisto con Airbus e Boeing che offrono flessibilità per la crescita futura”, conclude Qantas.

(Ufficio Stampa Qantas Group)