Turkish Airlines amplia la propria flotta con un ordine di aeromobili Boeing

Turkish Airlines informa: “Con un numero di destinazioni che supera quello di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo, Turkish Airlines compie un altro importante passo avanti in linea con i propri piani di crescita strategica.

La compagnia di bandiera turca ha siglato un accordo con Boeing per aggiungere alla propria flotta un totale di 75 aeromobili Boeing 787-9 e 787-10 tra il 2029 e il 2034, di cui 50 ordini fermi e 25 opzioni (leggi anche qui).

Per quanto riguarda l’approvvigionamento dei motori, Turkish Airlines sta proseguendo le trattative con i produttori Rolls-Royce e GE Aerospace. Nell’ambito di questa acquisizione strategica, sono state completate le trattative tra Turkish Airlines e Boeing relative all’acquisto di un totale di 150 aeromobili, di cui 100 ordini fermi e 50 opzioni per i modelli 737-8/10 MAX. Subordinatamente alla conclusione positiva delle discussioni in corso con il produttore di motori CFM International, saranno effettuati gli ordini per gli aeromobili 737-8/10 MAX.

Questo accordo è un chiaro indicatore sia della partnership strategica tra la Turchia e gli Stati Uniti, sia della cooperazione di lunga data tra Turkish Airlines e Boeing. Sottolinea inoltre la determinazione della compagnia aerea a mantenere la leadership nel settore e a migliorare l’efficienza operativa”.

“Nell’ambito della sua “Vision 2033”, in occasione del centenario della compagnia aerea, Turkish Airlines mira ad ampliare la propria flotta oltre gli 800 aeromobili, aumentando al contempo la percentuale di aeromobili di nuova generazione al 90% entro il 2033 e al 100% entro il 2035. Ciò rafforzerà ulteriormente l’efficienza operativa, mantenendo un tasso di crescita medio annuo del 6%”, prosegue Turkish Airlines.

“Questo accordo storico rappresenta molto più di una semplice crescita della flotta. È un riflesso della nostra leadership nel settore, nonché della nostra dedizione all’innovazione e all’eccellenza operativa”, ha dichiarato il Prof. Ahmet Bolat, Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee. “L’aggiunta di questi avanzati aerei Boeing alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative, ma diventerà anche un elemento significativo a supporto della Vision 2033 di Turkish Airlines, che prevede l’espansione della flotta a 800 velivoli. Con questo accordo, oltre a rafforzare la nostra stretta collaborazione con i principali produttori aeronautici mondiali, continueremo a sostenere lo sviluppo dell’ecosistema aeronautico turco. Inoltre, offrendo una maggiore connettività e un numero più elevato di destinazioni a lungo raggio, questi aeromobili contribuiranno ad attirare un maggior numero di visitatori alla scoperta del patrimonio culturale unico e delle bellezze naturali del nostro Paese, rafforzando ulteriormente il settore turistico turco. Turkish Airlines, con il suo approccio unico al servizio e la sua rete di voli impareggiabile, continuerà inoltre a rappresentare il punto di riferimento globale in termini di efficienza e di responsabilità ambientale”.

“Turkish Airlines opera oltre 200 aeromobili Boeing, tra cui 787-9, 777, 737 MAX, Next-Generation 737 e 777 Freighter. Grazie a questo accordo, il vettore introdurrà presto l’elemento più grande della famiglia 787, il 787-10. L’aggiunta di questi nuovi Dreamliner ridurrà i costi operativi grazie al loro vantaggio del 25% in termini di efficienza dei consumi, aumentando al contempo la capacità sia passeggeri che cargo, a sostegno delle rotte ad alta domanda, in particolare negli Stati Uniti, in Africa, nel Sud-Est asiatico e in Medio Oriente.

Mentre l’espansione della flotta 787 Dreamliner rafforzerà le capacità di Turkish Airlines sui voli a lungo raggio, gli aeromobili 737 MAX miglioreranno l’efficienza e la flessibilità sulle rotte a corto e medio raggio. Allo stesso tempo, la loro avanzata capacità di carico e la versatilità operativa rafforzeranno ulteriormente il ruolo di Istanbul come hub strategico sia per il trasporto passeggeri sia per le merci”, conclude Turkish Airlines.

