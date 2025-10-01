American Airlines porta il mainline comfort sui voli regionali

American informa: “Con la flotta regionale più grande tra tutte le compagnie aeree statunitensi, American Airlines sta ridefinendo ciò che i viaggiatori possono aspettarsi dai voli a corto raggio. American sta investendo nei dettagli più importanti per i clienti, trasformando l’esperienza di bordo sui suoi regional aircraft per adattarla meglio a quella dei suoi mainline aircraft.

Nell’ambito di un’implementazione graduale a partire da questo autunno, i clienti inizieranno a vedere interni rinnovati degli aerei regionali, abbinati a Wi-Fi veloce e prese di corrente in ogni posto. Questi tocchi moderni garantiranno che ogni volo, indipendentemente dalla distanza, offra il comfort, la continuità e la connettività che i clienti meritano.

American attualmente offre Wi-Fi satellitare ad alta velocità gate-to-gate su quasi 300 regional aircraft, che si estenderà all’intera dual-class regional fleet entro l’inizio del 2026, più di qualsiasi altra compagnia aerea, con l’introduzione del Wi-Fi gratuito per i membri AAdvantage® a gennaio”.

“I nostri clienti apprezzano rimanere connessi in volo, anche su un volo relativamente breve”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Abbiamo lavorato duramente per garantire che la nostra flotta regionale offra la migliore e più affidabile connettività ad alta velocità, soprattutto in vista del Wi-Fi gratuito previsto per il 2026”.

“Quando i clienti salgono a bordo dei nuovi aerei Embraer 175 e Bombardier CRJ900, noteranno immediatamente la differenza. Il design pulito e moderno della cabina presenta rivestimenti dei sedili rinnovati che rispecchiano l’aspetto e le sensazioni della mainline fleet, perché la coerenza è importante quando i clienti sono in viaggio. Oltre al look rinnovato, gli aerei includono prese di corrente integrate nei sedili, in modo che i clienti possano mantenere i propri telefoni, tablet o laptop carichi e pronti all’uso dal decollo all’atterraggio.

American prevede di introdurre i nuovi regional interior attraverso il retrofit di tutti gli aeromobili CRJ700, CRJ900, E170 ed E175 operati dai suoi regional carriers. Si prevede che il retrofit degli aeromobili sarà completato nei prossimi anni”, prosegue American.

“American ha semplificato l’offerta di snack a bordo per creare un’esperienza più coerente sui mainline and regional flights. I clienti in premium cabin sui regional flight possono ora usufruire di un midday snack basket che integra quelli del mattino e della sera, garantendo un servizio uniforme su tutta la rete.

Inoltre, i membri AAdvantage® possono ora riscattare le miglia AAdvantage® per gli acquisti a bordo su tutti i voli, rendendo ancora più semplice usufruire delle offerte di bordo e massimizzando i loyalty rewards. .

Per i clienti che preferiscono viaggiare con un bagaglio a mano, American sta collaborando con Embraer per sviluppare e progettare overhead bins più ampi per i larger regional aircraft. La compagnia aerea prevede di introdurre nei prossimi anni aerei con larger overhead bins, creando più spazio per i bagagli e rendendo l’imbarco più agevole per i nostri clienti che volano su regional aircraft”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)