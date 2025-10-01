IATA porta il World Passenger Symposium e il World Financial Symposium a Istanbul

L’International Air Transport Association (IATA) terrà il joint World Financial Symposium (WFS) and World Passenger Symposium (WPS) il 5 e 6 novembre 2025 a Istanbul, Turchia, ospitati da Turkish Airlines. L’evento riunisce leader nei settori retailing, finance, payments and digital identity.

“L’aviazione è sull’orlo di una profonda trasformazione. Nuovi retailing models, tecnologie di pagamento innovative e identità digitale stanno rimodellando il modo in cui le compagnie aeree servono i clienti e gestiscono le loro attività. I CFO saranno al centro di questo cambiamento, garantendo che le strategie, i sistemi e gli investimenti finanziari siano in linea con il futuro del settore. Il WFS/WPS IATA rappresenta un’opportunità unica per fare il punto su questi cambiamenti, imparare da chi è all’avanguardia nell’innovazione e allineare le strategie”, ha affermato Sandrine Le Borgne, IATA Senior Vice President, Corporate Services & CFO.

“Turkish Airlines è lieta di ospitare il joint WFS/WPS IATA a Istanbul, la nostra città natale. In qualità di compagnia aerea che collega più Paesi di qualsiasi altra, ci impegniamo a guidare la trasformazione del settore dei viaggi passeggeri e a rimanere all’avanguardia nel settore per quanto riguarda l’innovazione in ambito finanziario, dell’identità digitale e del retailing, elementi fondamentali per offrire viaggi più intelligenti, semplici e confortevoli in tutto il mondo”, ha dichiarato il Turkish Airlines Chief Financial Officer and Member of the Board of Directors and the Executive Committee Assoc. Prof. Murat Seker.

“Allineare il cambiamento alle aspettative dei clienti è fondamentale. Al WFS/WPS 2025 presenteremo i principali risultati dell’ultimo IATA Global Passenger Survey (GPS). Dalle indagini precedenti sappiamo che i passeggeri sono attenti al modo in cui acquistano e pagano i loro viaggi e che desiderano che la tecnologia migliori i loro viaggi. Pertanto, utilizzeremo il GPS per aiutare il settore a sfruttare il valore dell’innovazione nell’identità digitale, nei pagamenti e nel retailing”, ha dichiarato Nick Careen, IATA Senior Vice President, Operations, Safety and Security.

“Il simposio si aprirà con gli interventi del Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee Prof. Ahmet Bolat e di Le Borgne, seguiti da una serie di sessioni. I punti salienti del programma includono:

2025 Global Passenger Survey Results: approfondimenti esclusivi sulle priorità dei viaggiatori.

Perché i pagamenti dovrebbero essere nella Board agenda: affrontare l’onere dei costi di 22 miliardi di dollari.

Mettere il cliente al primo posto: liberare valore attraverso finance, retailing, and operations.

Inoltre, tre percorsi specializzati approfondiranno: Offers & Orders in the Making; Payment & Finance to Order; Digital Identity & Orders.

I Relatori saranno: Gary Liu, CEO, Antom, Ant International; Tamur Goudarzi Pour, EVP Strategy and Member of the Executive Committee, Lufthansa Group; Christine Rovelli, Chief Revenue Officer, Finnair; Prof. Murat Seker, Chief Financial Officer, Member of the Board of Directors and the Executive Committee, Turkish Airlines; Kerem Kiziltunc, Chief Information Technology Officer, Turkish Airlines”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)