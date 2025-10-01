ICAO: eletti tutti gli ICAO Council Member States

L’ICAO informa: “Si sono svolte le elezioni per la PART III dell ICAO Council durante la 42a sessione dell’Assemblea ICAO, completando il Council entrante. Tutti gli Stati eletti formeranno il Council per un mandato di tre anni. Il 36-member Council è l’organo di governo dell’Organizzazione.
Ciò fa seguito alle elezioni per la PART I e la PART II del 27 settembre 2025 (leggi anche qui). Le elezioni nell’ambito della “PART III – Stati che garantiscono la rappresentanza geografica” completano il Council formato da 36 Stati, che governerà l’ICAO per un mandato di tre anni”.
Il nuovo Council sarà formato da:
PART I – Stati di primaria importanza nell’air transport
Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.
PART II – Stati che contribuiscono maggiormente alla fornitura di infrastrutture per l’international civil air navigation
Argentina, Colombia, Danimarca, Egitto, India, Messico, Nigeria, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Spagna e Svizzera.
PART III – Stati che garantiscono la rappresentanza geografica
Angola, Belize, Cuba, Ecuador, Guinea Equatoriale, Malesia, Mali, Marocco, Polonia, Qatar, Repubblica di Corea, Uganda, Emirati Arabi Uniti e Uruguay.
(Ufficio Stampa ICAO)