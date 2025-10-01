I passeggeri premiano LATAM Airlines come “Compagnia Aerea Leader del Sud America 2025”

LATAM informa: “LATAM Airlines è stata nuovamente premiata dai viaggiatori come ‘Migliore compagnia aerea del Sud America 2025’ (‘South America’s Leading Airline 2025′) ai World Travel Awards, ottenendo questo riconoscimento per il decimo anno consecutivo.

Le nuove suite Business Class della compagnia aerea, la lounge più grande del Sud America e l’implementazione di nuove tecnologie di viaggio sono stati alcuni dei motivi principali alla base del riconoscimento di quest’anno.

In aggiunta, la compagnia è stata premiata anche nella categoria ‘Miglior lounge della regione’ (‘South America’s Leading Airline Lounge 2025’), grazie al suo esclusivo spazio per passeggeri presso l’aeroporto di Santiago del Cile – il più grande del Sud America – molto apprezzato per comfort e servizi”.

“Ricevere questo riconoscimento ai World Travel Awards è per noi motivo di grande orgoglio e conferma che stiamo seguendo la strada giusta, mettendo i nostri clienti sempre al centro di ogni cosa che facciamo. Questo traguardo è possibile solo grazie alla fiducia di chi sceglie di volare con LATAM Airlines e alla dedizione dei nostri collaboratori, che rendono ogni viaggio un’esperienza speciale. Evolveremo continuamente la nostra offerta per garantire la migliore esperienza a chi decide di viaggiare con noi,” ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer del Gruppo LATAM Airlines.

“Tra gli elementi che hanno portato i passeggeri a premiare LATAM Airlines, spiccano le nuove Business Suites, lanciate nell’aprile di quest’anno, dotate di porte scorrevoli per garantire maggiore privacy e comfort. Ispirate ai paesaggi brasiliani e andini, queste cabine offrono poltrone completamente reclinabili, schermi HD da 18 pollici e porte USB per la ricarica dei dispositivi, elevando in modo significativo l’esperienza a bordo.

A questo si aggiunge la connessione Wi-Fi a bordo, disponibile sul 90% della flotta a fusoliera stretta (narrow body), e il servizio LATAM Signature Check-in, riservato ai membri Black Signature e Black, con aree esclusive dedicate negli aeroporti di Santiago (Cile), Lima (Perù) e São Paulo (Brasile). In quest’ultimo caso, negli scali di Congonhas e Guarulhos, LATAM Airlines mantiene inoltre una partnership strategica con Audi per i servizi di imbarco remoto.

I World Travel Awards, giunti quest’anno alla loro 32ª edizione, premiano su scala globale e regionale diverse categorie, tra cui hotel, attrazioni turistiche e compagnie aeree. I vincitori vengono selezionati da passeggeri e professionisti del settore tramite una piattaforma di voto che tiene conto dell’esperienza diretta e della conoscenza dei servizi offerti. Le categorie dedicate alle compagnie aeree sono tradizionalmente tra le più competitive”, prosegue LATAM.

“Questi riconoscimenti si aggiungono ad altri premi ricevuti da LATAM Airlines nel 2025, tra cui la massima valutazione ‘Five-Star Global Airline’ agli APEX Awards, per il quarto anno consecutivo; il titolo di ‘Migliore compagnia aerea del Sud America’ ai World Airline Awards di Skytrax; e quattro premi internazionali ai Pax International Readership Awards, che valorizzano l’eccellenza nell’esperienza di viaggio”, conclude LATAM.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)