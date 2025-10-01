SAS: elevata domanda per la reintroduzione della European Business Class partire dal 1° ottobre

SAS informa: “La nuova Business Class offre ai clienti in Europa un’esperienza premium che combina maggiore comfort, flessibilità e un servizio in linea con gli standard internazionali.

Il lancio è strettamente legato alla più ampia iniziativa premium di SAS, che include anche l’ampliamento dell’accesso alle lounge in Europa e Scandinavia. Circa 35 lounge aggiuntive saranno aggiunte a partire dal 1° ottobre, garantendo ai clienti della Business Class un viaggio premium senza interruzioni sia in volo che a terra”.

“Il forte interesse iniziale dimostra che la nostra strategia premium riscuote successo tra i clienti”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer di SAS. “Con la reintroduzione della Business Class europea, offriamo l’esperienza premium che ci si aspetta da una compagnia aerea europea a servizio completo, supportata dalla nostra attenzione all’eccellenza operativa e alla puntualità”.

“Disponibile su tutti i voli internazionali europei, compresi quelli all’interno della Scandinavia, la Business Class offre: premium dining con stoviglie in vetro e porcellana; cabina dedicata nella parte anteriore dell’aereo; blocked middle seats per maggiore comfort e privacy; servizi prioritari al check-in e all’imbarco; accesso a circa 60 lounge in Scandinavia e in Europa“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)