Nuove nomine in Air France-KLM Group

Air France-KLM Group informa: “Air France-KLM annuncia oggi la nomina di:

Oltion Carkaxhija, attualmente Executive Vice President, Strategy and Transformation, Air France-KLM, è nominato Executive Vice President, Chief Operating Officer, Air France-KLM. Il suo ambito di responsabilità riguarderà in particolare Transformation and associated projects, IT and Group Fleet.

Caroline Hadrbolec, attualmente Senior Vice President, Human Resources, Air France-KLM, è nominata Executive Vice President, Human Resources, Air France-KLM.

Pierre-Olivier Bandet, attualmente Executive Vice President, Information Systems, Air France-KLM, è nominato Executive Vice President, Cargo, Air France-KLM.

Henri de Peyrelongue, attualmente Executive Vice President, Marketing, Air France-KLM, è nominato Executive Vice President, SAS Integration, Air France-KLM.

Queste nomine saranno effettive a partire da oggi, 1° ottobre 2025.

Oltion Carkaxhija, Caroline Hadrbolec, Pierre-Olivier Bandet e Henri de Peyrelongue continueranno a riferire a Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group”.

“A seguito di queste nomine, il Group Executive Committee sarà composto da Benjamin Smith (CEO of Air France-KLM), Anne Rigail (CEO of Air France), Marjan Rintel (President and CEO of KLM), Steven Zaat (CFO of Air France-KLM), Oltion Carkaxhija (COO of Air France-KLM), Adriaan den Heijer (CCO of Air France-KLM), Pierre-Olivier Bandet (EVP Cargo, Air France-KLM), Alexandre Boissy (EVP Corporate Secretary, Air France-KLM), Anne Brachet (EVP Engineering and Maintenance, Air France-KLM), Caroline Hadrbolec (EVP Human Resources, Air France-KLM), Henri de Peyrelongue (EVP SAS Integration, Air France-KLM).

Inoltre, Ekbel Bouzgarrou, attualmente Vice President Air France-KLM Information Technology and Services, sarà nominato Senior Vice President Information Systems, Air France-KLM e riporterà a Oltion Carkaxhija”, prosegue Air France-KLM Group.

“Desidero congratularmi sentitamente con Oltion Carkaxhija, Caroline Hadrbolec, Pierre-Olivier Bandet e Henri de Peyrelongue per i loro nuovi ruoli all’interno del nostro Gruppo”, ha dichiarato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group. “Ognuno di loro porta con sé una vasta esperienza e un profondo impegno verso l’eccellenza, che saranno determinanti nel plasmare il futuro di Air France-KLM, in un momento cruciale della nostra storia. Desidero inoltre congratularmi con Ekbel Bouzgarrou per il suo grande contributo e l’ampliamento del suo ruolo. Insieme, questo team è pronto a rafforzare le nostre attività, promuovere la cultura aziendale e lo sviluppo dei talenti, guidare l’innovazione e migliorare l’esperienza che offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)