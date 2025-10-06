Condor incontra l’industria turistica italiana a TTG Travel Experience

La compagnia aerea tedesca Condor partecipa per la prima volta con il proprio stand a TTG Travel Experience in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025, per incontrare gli operatori del settore presso lo stand C3/227-314.

“La presenza di Condor alla più importante fiera del turismo italiano rappresenta un’importante occasione per consolidare la posizione del vettore sul mercato nazionale, dopo l’avvio dei collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso l’hub di Francoforte nell’estate 2025 e in vista dell’atteso lancio della nuova rotta da Venezia, previsto per maggio 2026″, afferma Condor.

“Partecipare a TTG Travel Experience è per Condor un momento di grande importanza e un’opportunità strategica in un mercato ancora nuovo per noi, ma che sta registrando risultati molto promettenti. La fiera offre un’occasione unica di incontro e di confronto diretto con i professionisti del settore, tra cui agenzie di viaggio, tour operator e media, che sono un interlocutore di primaria importanza per comprendere meglio le esigenze dei viaggiatori italiani e approfondire i loro interessi di viaggio”, afferma Lorna Dalziel, General Manager Italia di Condor.

“In questa occasione, vogliamo portare in fiera la qualità della nuova esperienza Condor, presentando la nostra rinnovata flotta di A330neo e offrendo la possibilità di provare i nuovi sedili di Business Class direttamente presso il nostro stand, oltre che alle cabine di Premium ed Economy Class, per scoprire il comfort senza pari che offriamo su tutti i nostri voli a lungo raggio, qualunque sia la classe di viaggio”, continua Dalziel.

“Condor collega Milano a Francoforte con voli giornalieri, offrendo comode coincidenze per numerose destinazioni a lungo raggio. Tra queste, mete esotiche come Caraibi, Bangkok, Messico (Cancun e Los Cabos) e Johannesburg, oltre alle principali città del Nord America, tra New York, Boston, Los Angeles, San Francisco e Las Vegas, in Canada con Toronto, Calgary e Vancouver fino ad Anchorage, in Alaska.

Tutti i voli a lungo raggio sono operati con i nuovissimi aeromobili A330neo, tra i più giovani d’Europa, con configurazione a tre classi: Business, Premium Economy ed Economy. I sedili Prime Seat nella prima fila della Business Class offrono ancora più spazio,un letto più grande grazie al sedile completamente reclinabile e un monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce maggiore distanza tra i sedili e maggiore comfort. Tutti i passeggeri hanno a disposizione monitor 4K con touchscreen per l’intrattenimento di bordo”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Md80.it)