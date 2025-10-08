Tecnam offre nuove Leasing and Financing options per gli U.S. Customers

Tecnam ha annunciato l’ampliamento del supporto ai clienti statunitensi con nuove e migliorate soluzioni di leasing e finanziamento, pensate appositamente per proprietari privati, scuole di volo e operatori di flotte negli Stati Uniti.

“L’acquisizione di aeromobili è spesso un’attività ad alta intensità di capitale e il nuovo programma di Tecnam è progettato per rendere la proprietà e l’esercizio più accessibili, consentendo ai clienti di crescere più rapidamente, gestire i budget in modo più prevedibile e ottimizzare l’utilizzo della flotta.

Leasing partners: Tecnam ha stretto partnership con un gruppo selezionato di U.S.-based leasing firms per offrire leasing operativi e leasing finanziari sulla sua gamma di modelli di aeromobili. Tra le società partecipanti figurano Nesher Aviation, Wings Leasing, AeroSpring Leasing, APM Leasing, VR-Leasing e Gracen Jules.

Financing providers: per il supporto all’acquisizione basata sul debito, Tecnam si è affidata a finanziatori aeronautici di fiducia, tra cui AOPA Finance, Airfleet Capital, V1 Capital Aircraft Financing e Flying Finance.

Che il cliente sia una scuola di volo, un pilota privato o un operatore commerciale/di flotta, il Tecnam leasing and financing network offre strutture personalizzate che soddisfano esigenze operative, flusso di cassa, considerazioni fiscali e profili di utilizzo”, afferma Tecnam.

“Le opzioni di leasing riducono la necessità di ingenti acconti, consentendo ai clienti di preservare il capitale circolante o di investire in infrastrutture complementari (formazione, assistenza, aggiornamenti avionici, ecc.). I leasing e i prestiti possono essere strutturati in base all’utilizzo stagionale, ai piani di crescita o alle esigenze di flusso di cassa operativo.

I pagamenti periodici fissi riducono il rischio finanziario e semplificano la pianificazione del budget per la proprietà o le operazioni. I percorsi di aggiornamento o rinnovo della flotta più semplici diventano praticabili, poiché i beni possono essere ruotati o scambiati più facilmente tramite contratti di leasing.

Molti clienti possono usufruire di trattamenti fiscali vantaggiosi, piani di ammortamento o benefici extra-bilancio, a seconda del tipo di leasing e del contesto normativo”, prosegue Tecnam.

“Offrendo soluzioni di leasing e finanziamento specializzate negli Stati Uniti, stiamo rimuovendo una barriera fondamentale all’ingresso per i potenziali Tecnam owners”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “La nostra ambizione è rendere i velivoli Tecnam non solo una scelta tecnicamente eccellente, ma anche finanziariamente accessibile in tutti i segmenti, dai primi acquirenti privati alle più grandi training or charter fleets”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)