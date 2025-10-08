Dassault Aviation celebra la consegna del 300° Rafale

Dassault Aviation informa: “La produzione del 300° Rafale è stata completata pochi giorni fa. Questo traguardo riflette il successo operativo, industriale e commerciale di questo aeromobile, che non ha eguali nella sua categoria in termini di versatilità e comprovata efficacia operativa”.

“Sotto la supervisione della Direction générale de l’Armement e dell’engineering management di Dassault Aviation, il Rafale program coinvolge 400 aziende francesi. È un pilastro della industrial and military sovereignty della Francia, grazie alle tecnologie critiche che ha sviluppato e ai successi nelle esportazioni che ha ottenuto”, prosegue Dassault Aviation.

“Ad oggi, 533 Rafale hanno ricevuto ordini fermi dalla Francia e da otto export customer countries. Pertanto, 233 esemplari devono ancora essere consegnati, con un tasso di produzione previsto di 4 velivoli al mese.

I primi Rafale sono diventati operativi nella French Navy nel 2004 e nella French Air Force nel 2006. Le consegne per l’esportazione sono iniziate nel 2015 (Egitto)”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)