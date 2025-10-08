Piper Aircraft riceve il primo U.S. Order per il Seminole DX da Skyborne Airline Academy

Piper Aircraft annuncia il primo domestic order del nuovo diesel-powered multi-engine trainer: il Piper Seminole DX. La Skyborne Airline Academy, membro di spicco della Piper Flight School Alliance, ha ordinato cinque velivoli Seminole DX, segnando un traguardo significativo nel progresso del sustainable and performance-driven flight training.

“Introdotto nel luglio 2025, il Seminole DX sta guadagnando terreno tra le scuole di volo alla ricerca di un’alternativa moderna e più ecologica ai tradizionali avgas-powered aircraft. Con performance e affidabilità senza pari, il velivolo vanta una riduzione stimata del 35% del consumo di carburante, un aumento del 32% del single-engine climb rate e una single-engine absolute ceiling superiore del 70%. Dotato di una state-of-the-art Garmin G1000 NXi all-glass avionics, il Seminole DX offre una tecnologia all’avanguardia, studiata appositamente per l’addestramento al volo avanzato.

Skyborne, con sede presso l’aeroporto di Vero Beach, sarà la prima scuola di volo nazionale a integrare il Seminole DX nella sua training fleet. Questo investimento strategico sottolinea l’impegno di Skyborne nel fornire un world-class, career-oriented pilot training, utilizzando i velivoli più avanzati disponibili”, afferma Piper Aircraft.

“L’adozione del Seminole DX da parte di Skyborne riflette il loro approccio lungimirante e la loro dedizione all’eccellenza nell’addestramento al volo”, ha dichiarato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper. “Siamo orgogliosi di collaborare con un’organizzazione che condivide la nostra visione per l’innovazione e un futuro più sostenibile nell’aviazione”.

“Skyborne è entrata a far parte della Piper Flight School Alliance nel 2023 con un ordine iniziale di 11 Pilot 100i aircraft, che poco dopo si è esteso a un ordine di oltre 30 velivoli. La loro flotta in crescita li posiziona come partner chiave nel plasmare il futuro del professional pilot development”, prosegue Piper Aircraft.

Lee Woodward, CEO di Skyborne, afferma: “La qualità del nostro addestramento è il riflesso delle strutture, del personale e della flotta di aeromobili che caratterizzano Skyborne. Con la nostra continua crescita negli Stati Uniti, questi velivoli svolgeranno un ruolo fondamentale nel garantire il costante rispetto degli elevati standard di addestramento al volo attesi dai nostri studenti. La nostra partnership con un produttore di aeromobili affidabile e di fiducia garantisce ai nostri studenti sicurezza e affidabilità durante il volo”.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)