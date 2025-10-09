Bombardier consegna il primo Challenger 3500 ad AB Jets

Bombardier ha annunciato che AB Jets, operatore charter di lunga data, ha ricevuto il suo primo Challenger 3500, integrando la sua attuale flotta di nove Learjet 60 e offrendo ai clienti un’esperienza di volo completamente nuova.

“L’aggiunta del nuovo Bombardier Challenger 3500 segna il primo di tre super mid-size business jets che AB Jets aggiungerà alla sua flotta, ampliando le opzioni per i clienti della Argus Platinum-rated full-service private charter company”, afferma Bombardier.

“Questa consegna è più di un semplice passaggio di consegne; rappresenta il futuro di AB Jets”, ha dichiarato Andrew Bettis, President of AB Jets. “Il Challenger 3500 è il nostro fiore all’occhiello, un jet che eleva la nostra capacità di servire i clienti con maggiore comfort, maggiore autonomia e la stessa incondizionata attenzione alla sicurezza e all’affidabilità che caratterizza la nostra cultura aziendale. Siamo orgogliosi di portare a casa questo aereo e di iniziare un nuovo capitolo della nostra storia”.

“Bombardier ha consegnato un aereo di assoluta perfezione”, ha dichiarato David Turner, Co-Owner and Director of Operations at AB Jets. “Il nostro ruolo ora è quello di mantenerlo allo stesso livello, garantendo che ogni AB Jets flight a bordo del Challenger 3500 rifletta l’eccellenza del team che lo ha costruito”.

“Questo eccezionale velivolo offrirà ai clienti di AB Jets una best-in-class business aviation experience, grazie al suo impegno senza compromessi per performance superiori, una elevata cabin experience, un volo estremamente fluido e un’affidabilità costante”, ha dichiarato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “L’aggiunta del nuovo Challenger 3500 alla flotta esistente di velivoli Learjet offrirà ai clienti di AB Jets innumerevoli nuove charter destination options e un nuovo entusiasmante mondo di opportunità”.

“Sfruttando alcune delle caratteristiche chiave della rinomata famiglia Global di Bombardier, il Challenger 3500 offre comfort e lusso in cabina senza pari, integrando perfettamente design e innovazioni tecnologiche, tra cui il Nuage seat brevettato da Bombardier. È la soluzione ideale per l’operatore charter con sede a Memphis, Tennessee, che offre supplemental lift services a broker, flight departments and operators. Che si tratti di fornire supporto durante i periodi di picco della domanda o di un piano di emergenza affidabile, l’affidabilità di AB Jets ha fatto sì che si guadagnasse un posto come partner di fiducia nel settore dell’aviazione.

Quando si parla di tecnologia mirata, il Challenger 3500 è all’avanguardia. Introduce diverse funzionalità innovative nel settore all’interno del suo advanced cabin management system. Tra queste, voice-control, 4K entertainment, first-in-class wireless chargers e una vera bring-your-own-device cabin philosophy”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)