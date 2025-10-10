Emirates introduce la Premium Economy a Bangkok sul nuovo retrofitted A380

Emirates ha presentato la sua cabina Premium Economy sui voli EK376/377 tra Dubai e Bangkok, operati dal suo retrofitted A380. Questa nuova introduzione di prodotto conferma il continuo investimento della compagnia aerea nel migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti che viaggiano da e per la Thailandia e oltre.

“Con l’arrivo del nuovo A380 rimodernato di Emirates a Bangkok, la compagnia aerea estende la sua esperienza Premium Economy a oltre 70 città in tutto il mondo. Situata nella parte anteriore del main deck, con 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2, la cabina Premium Economy è progettata per colmare il divario tra Economy e Business Class.

La cabina offre inoltre un ampio pitch tra i sedili di 40 pollici, un’inclinazione di 8 pollici, poggiatesta regolabili e poggiapiedi completi per un comfort ottimale. Ogni sedile è rivestito in lussuosa pelle color crema antimacchia con tavolini pieghevoli effetto legno per pranzare o lavorare.

I passeggeri possono usufruire di un intrattenimento di bordo migliorato, con uno schermo HD da 13,3 pollici, accoppiamento Bluetooth e altri accorgimenti tecnologici. La ristorazione è meticolosamente curata per riflettere i sapori regionali, accompagnata da una selezione di bevande ampliata, inclusi vini d’annata disponibili durante tutto il volo”, afferma Emirates.

“Bangkok si unisce alla rete globale in espansione di Premium Economy destinations di Emirates, dopo il lancio ufficiale della cabina nel 2022. Il programma di ammodernamento della compagnia aerea è uno dei più grandi del settore, con 219 A380 e Boeing 777 destinati a un completo rinnovamento. La compagnia aerea è sulla buona strada per offrire quasi 2 milioni di posti in Premium Economy all’anno su tutta la sua rete entro la fine del 2025, raddoppiando a 4 milioni entro il 2026. I viaggiatori possono godere di un’esperienza in Premium Economy impeccabile e completa, collegandosi a rotte popolari come New York, Lione e Londra via Dubai.

I passeggeri in Premium Economy possono inoltre usufruire di una generosa franchigia bagaglio da stiva di 35 kg e di ulteriori 10 kg di bagaglio a mano. I clienti possono prenotare la loro esperienza in Premium Economy tramite emirates.com, l’app Emirates, Emirates World a Bangkok, i servizi di prenotazione Emirates o tramite le agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)