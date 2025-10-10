Air Europa partner agli Heymondo TTG After Party & Awards

In occasione della fiera TTG Travel Experience, Air Europa è stata partner dell’Heymondo TTG After Party & Awards, evento che ha celebrato i migliori content creator del settore travel, organizzato da Heymondo, specialisti in assicurazioni di viaggio.

“La compagnia ha preso parte alla serata, che si è tenuta l’8 ottobre al Grand Hotel di Rimini, come membro della giuria insieme a Heymondo, Viva México Travel e Civitatis, contribuendo alla selezione dei vincitori nelle categorie blogger, instagrammer, tiktoker e youtuber.

I vincitori voleranno in Messico nell’aprile 2026 grazie ai voli offerti da Air Europa. Con questa iniziativa, la compagnia ha potenziato la relazione con le generazioni emergenti di viaggiatori, adottando linguaggi contemporanei e collaborazioni con creator e influencer – canali oggi molto seguiti per ispirare le scelte di viaggio. Il progetto affiancherà le strategie già consolidate con il trade e il mercato B2B, arricchendo l’approccio comunicativo con strumenti innovativi”, afferma Air Europa.

Renato Scaffidi, Country Manager Italia, commenta: “Partecipare agli Heymondo Awards ci ha permesso di potenziare la connessione con influencer capaci di ispirare migliaia di viaggiatori. Insieme ai nostri partner esploreremo un modo più creativo e diretto di raccontare il viaggio”.

David Pérez, co-founder e co-CEO di Heymondo, ha aggiunto: “È stato un vero piacere collaborare con Air Europa e gli altri partner, insieme a più di 100 travel content creator per la realizzazione del nostro evento e siamo entusiasti di iniziare a pianificare insieme a loro e Viva Mexico Travel il fam trip in Messico. Con questa azione vogliamo riaffermare Heymondo come un’assicurazione di viaggio, ormai punto di riferimento per tantissimi viaggiatori, attenta al turismo a 360 gradi”.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)