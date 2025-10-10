United Airlines annuncia il nuovo volo diretto tra Bari e New York/Newark

United Airlines ha annunciato che, a partire dal 2 maggio 2026, opererà il nuovo volo diretto tra l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari e il suo hub di New York/Newark, con quattro frequenze settimanali.

United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un volo diretto tra Bari e gli Stati Uniti e, durante l’estate 2026, opererà fino a 15 voli diretti al giorno dall’Italia agli Stati Uniti.

Il nuovo servizio stagionale tra Bari e New York/Newark si aggiunge agli attuali servizi di United tra l’Italia e gli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno tra Roma, New York/Newark e Washington, D.C. e tra Milano e New York/Newark, insieme a voli stagionali tra Roma e Chicago O’Hare, Denver e San Francisco, tra Milano e Chicago O’Hare, tra Napoli, Venezia e Palermo e New York/Newark e tra Venezia e Washington D.C.

“Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione del nostro network tra l’Italia e gli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Bari e gli Stati Uniti”, ha dichiarato Marcel Fuchs, Managing Director International Sales di United Airlines. “Durante l’estate 2026, i nostri clienti in Italia avranno a disposizione per la prima volta un servizio diretto tra Bari e gli Stati Uniti, oltre alla possibilità di raggiungere facilmente più di 60 destinazioni in tutta l’America attraverso il nostro hub di New York/Newark. I viaggiatori statunitensi potranno raggiungere direttamente la Puglia, famosa per i suoi splendidi borghi collinari e le turchesi spiagge affacciate sull’Adriatico”.

“La nuova rotta da Bari a New York/Newark fa parte del programma estivo 2026 di United Airlines, che comprende quattro nuove destinazioni in Croazia, Italia, Scozia e Spagna, grazie al quale offrirà più destinazioni attraverso l’Atlantico rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense (leggi anche qui).

Come compagnia leader per le rotte dagli Stati Uniti attraverso l’Atlantico, United continua ad ampliare la propria offerta che, nel 2026, includerà 46 destinazioni totali attraverso l’Atlantico e nell’estate del 2026 più di 800 voli transatlantici settimanali. Oltre alle nuove destinazioni, nel 2026 United continuerà a servire tutte e nove le destinazioni inaugurate l’estate scorsa con il più grande ampliamento della propria rete, compresi il servizio stagionale verso Ulaanbaatar (Mongolia), Nuuk (Groenlandia), Palermo (Italia), Bilbao (Spagna), Isola di Madeira (Portogallo), Faro (Portogallo) e continuerà a offrire il servizio già attivo tutto l’anno verso Dakar (Senegal), Puerto Escondido (Messico) e Kaohsiung (Taiwan).

In totale, l’anno prossimo United offrirà più di 850 voli giornalieri da e verso 150 destinazioni internazionali in tutto il mondo, incluse 41 non servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense.

Tutti i nuovi voli sono soggetti ad approvazione governativa e potranno essere acquistati sul sito United.com e sull’app United”, afferma United.

UA381 BRI-EWR – 09:45 14:00 – Lun/Mar/Gio/Sab – Dal 2 maggio all’8 settembre 2026

UA380 EWR-BRI – 16:45 07:45+1 – Lun/Mer/Ven/Dom – Dal 1° maggio al 7 settembre 2026

“Il volo diretto United tra Bari e New York/Newark sarà operato con aeromobile Boeing 767-300ER, che offre 46 suite business United PolarisSM con accesso diretto al corridoio, 22 posti in classe United Premium PlusSM e 99 posti in classe Economy, tra cui 43 in classe United Economy Plus SM“, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)