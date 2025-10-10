Etihad Airways amplia la rete con nuovi voli per Kabul

Etihad Airways sta ulteriormente espandendo la sua rete con il lancio di voli per Kabul, Afghanistan, a partire dal 18 dicembre 2025. Il nuovo servizio risponde alla crescente domanda di viaggi tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Afghanistan.

“I voli saranno operati tre volte a settimana con l’A320 di Etihad, con otto posti in Business e 150 in Economy, che uniscono comfort, praticità e la rinomata ospitalità della compagnia aerea.

Kabul si unisce alla rete in rapida crescita di Etihad come 31a nuova rotta annunciata quest’anno, a testimonianza dei continui investimenti in mercati strategici in Medio Oriente e Asia meridionale. Il servizio sosterrà il commercio, gli investimenti e gli scambi culturali, facilitando al contempo gli spostamenti delle numerose comunità afghane nei Paesi del GCC, in Australia, in Europa e negli Stati Uniti”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Kabul rappresenta un altro passo importante nella strategia di Etihad per espandere l’accesso ai mercati entro un raggio di quattro ore da Abu Dhabi, rafforzando al contempo i collegamenti con le principali destinazioni della nostra rete globale. Questi voli soddisferanno la forte domanda di viaggi, favoriranno i flussi commerciali e di investimento e ricollegheranno famiglie e comunità. Attraverso Abu Dhabi, gli ospiti provenienti dall’Afghanistan potranno godere di un accesso agevole alla rete in espansione di Etihad nei Paesi del GCC, in Europa, Australia e Nord America”.

“Il nuovo servizio si basa sulla rapida crescita della rete di Etihad avvenuta quest’anno, rafforzando al contempo la posizione di Abu Dhabi come hub per il commercio e la mobilità. Il numero di passeggeri è cresciuto di oltre l’80% dal 2022 e la compagnia aerea è sulla buona strada per raggiungere i 38 milioni di passeggeri all’anno entro il 2030, continuando a rafforzare i legami economici e culturali attraverso la sua rete in continua espansione”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)