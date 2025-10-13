Trenitalia e SkyTeam: tecnologia e intermodalità per un viaggio sempre integrato

Un’esperienza di viaggio intermodale, fluida e digitale: questo è l’obiettivo della partnership in corso tra Trenitalia (Gruppo FS) e SkyTeam, l’alleanza aerea globale.

“Il Memorandum d’Intesa (MoU) consente una collaborazione strategica incentrata sull’innovazione tecnologica per semplificare e migliorare l’esperienza di viaggio aereo-treno.

Durante un incontro tenutosi presso la FRECCIALounge della stazione di Milano Centrale, Patrick Roux, Chief Executive Officer SkyTeam, Dao Nguyen, Vice President Revenue Development SkyTeam, Giovanni Matassa, Director Business Development SkyTeam, Gianpiero Strisciuglio, Chief Executive Officer and General Manager Trenitalia, Mario Alovisi, Chief Marketing & Revenue Management Officer Trenitalia, Giuseppe Belvisi, Head of Customer Value Management & Partnerships Trenitalia, hanno discusso i prossimi passi per lo sviluppo della partnership e del progetto intermodale.

Una piattaforma digitale integrata consentirà ai passeggeri di acquistare biglietti aerei e ferroviari da e per l’Italia, direttamente tramite il sito web della compagnia aerea membro di SkyTeam, in un’unica transazione. Il sistema consentirà ai clienti di prenotare l’intero viaggio, dalla città di partenza alla destinazione finale, offrendo un’esperienza di viaggio fluida e semplificata”, afferma SkyTeam.

“La soluzione tecnologica congiunta consentirà inoltre ai passeggeri di inserire i dettagli del proprio programma fedeltà al momento dell’acquisto. I membri CartaFRECCIA potranno accumulare punti premio sui voli operati dalle compagnie aeree associate a SkyTeam che hanno stipulato l’accordo di biglietteria intermodale con Trenitalia, mentre i membri dei programmi fedeltà SkyTeam potranno accumulare miglia anche effettuando coincidenze sui treni ad alta velocità di Trenitalia. Inoltre, Trenitalia e SkyTeam intendono offrire in futuro ulteriori vantaggi esclusivi per i clienti, tra cui l’accesso alle lounge aeroportuali e ferroviarie per i clienti SkyTeam Elite ed Elite Plus, nonché per i membri Platinum e Gold di CartaFRECCIA“, prosegue SkyTeam.

“SkyTeam è l’alleanza aerea globale che si impegna a trasformare il futuro del viaggio offrendo un’esperienza cliente il più possibile responsabile e integrata. Le compagnie aeree associate collaborano su un’ampia rete globale per accogliere 605 milioni di clienti ogni anno su oltre 13.800 voli giornalieri verso 945 destinazioni in 145 paesi”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)