Dassault Aviation celebra l’inaugurazione della Melbourne facility

Dassault Falcon Jet, una consociata interamente controllata da Dassault Aviation, ha inaugurato una nuova maintenance facility presso Melbourne Orlando International Airport (KMLB). Questa struttura rappresenta un’espansione significativa della presenza di Dassault nelle Americhe e riflette l’impegno a lungo termine dell’azienda verso l’assistenza clienti, l’eccellenza operativa e gli investimenti regionali. È una delle recenti aggiunte alla rete globale di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di Dassault Aviation.

“Il nostro modernissimo centro MRO di Melbourne è l’ultima espansione della nostra rete mondiale di oltre 40 centri di assistenza. Aggiunge una capacità significativa nelle Americhe e avvicina ulteriormente i nostri clienti Falcon ai servizi di assistenza. Dassault ha già una presenza significativa negli Stati Uniti, con 2.500 dipendenti, velivoli completati e venduti”, ha dichiarato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

“Questo nuovo centro riflette la nostra fiducia nel mercato statunitense e nel futuro dell’aerospazio in Florida. La regione ospita già molti attori chiave del settore, un ambiente imprenditoriale favorevole e, soprattutto, una forza lavoro altamente qualificata. I nostri dipendenti sono al centro di tutto ciò che realizziamo. La loro dedizione, competenza e passione per l’aviazione sono ciò che rende i nostri aerei e il nostro servizio clienti secondi a nessuno”, ha concluso Trappier.

Destinato a servire clienti in Nord e Sud America e oltre, il complesso di 23.000 metri quadrati può ospitare tutti gli attuali modelli Falcon (incluso l’ultra-long-range Falcon 10X in fase di sviluppo). È in grado di eseguire importanti interventi di manutenzione e modifiche su un massimo di 14 velivoli Falcon contemporaneamente.

La Melbourne facility può gestire una gamma completa di attività di ispezione, riparazione e revisione, da line maintenance a C-checks, nonché servizi di ingegneria e modifica. Inoltre, il sito ospita un nuovo reparto di verniciatura all’avanguardia di 54.000 piedi quadrati (circa 5.000 metri quadrati).

Melbourne è solo l’ultima di una serie di iniziative volte ad ampliare e rafforzare la presenza globale di Dassault Aviation nel settore MRO. Nel 2024 è stata inaugurata una nuova struttura presso São Paulo Catarina Executive Airport, in Brasile, per supportare i Falcon in America Latina. Nel 2023, l’ExecuJet MRO Services unit dell’azienda ha aperto una heavy maintenance facilitya Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Nel 2024 è stata inaugurata una nuova heavy maintenance facility a Kuala Lumpur, in Malesia, per migliorare l’offerta di manutenzione nell’emisfero orientale. L’azienda conta ora oltre 60 sedi di assistenza in tutto il mondo, tra cui strutture di proprietà e autorizzate.

