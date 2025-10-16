Austrian Airlines amplia il programma di voli per le vacanze autunnali 2025

Austrian Airlines informa: “Anche se quest’anno i giorni festivi del 26 ottobre e del 1° novembre cadono nel fine settimana, riducendo le vacanze scolastiche autunnali, questo non ha frenato la voglia di viaggiare degli austriaci. Con il meteo in Austria che rimane piuttosto instabile, molti viaggiatori sono ancora desiderosi di pianificare una fuga improvvisata.

Motivo più che sufficiente per i network planners di Austrian Airlines per aumentare significativamente la capacità per gli ultimi giorni di ottobre, offrendo un interessante mix di sole e destinazioni cittadine”.

“Le vacanze autunnali in Austria sono diventate un punto fermo nel calendario dei viaggi, perfette per godersi un po’ di tepore sul Mediterraneo o godersi una visita in città”, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines. “Ci sono ancora posti disponibili e un po’ di flessibilità aiuta: i voli infrasettimanali sono l’ideale”.

“Nella speranza di un clima piacevole e temperature confortevoli, perfette per escursioni, visite turistiche o attività all’aperto che possono essere meno piacevoli con il caldo estivo, la Spagna rimane una delle scelte preferite dai viaggiatori austriaci durante le vacanze autunnali. Per soddisfare la domanda, Austrian Airlines aggiunge: cinque voli extra per Malaga (oltre al servizio giornaliero); tre voli extra per Barcellona; quattro voli di andata e ritorno aggiuntivi per Valencia; dodici voli aggiuntivi per Maiorca, la preferita di sempre che mostra tutto il suo fascino a fine stagione.

Anche gli amanti dell’Italia sono ben serviti: Roma riceve dieci voli extra e Firenze ne aggiunge altri tre al programma regolare.

Chi si dirige a est verso il Mediterraneo troverà Cipro, grazie alle sue piacevoli temperature dell’aria e del mare. Su tre delle dieci rotazioni aggiuntive, Austrian Airlines opererà un Boeing 777, offrendo una capacità ancora maggiore.

Le isole greche brillano anche nel periodo post-estivo, più tranquillo. Per catturare questo fascino autentico, Austrian Airlines estende il suo programma estivo con undici voli aggiuntivi per Creta e altri due per Rodi.

Per chi preferisce una fuga in città, Austrian Airlines offre la sua fitta rete di città per le vacanze autunnali. Amsterdam, Londra, Berlino e Parigi sono particolarmente popolari, con visite turistiche, shopping e vita notturna che attendono i viaggiatori”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)