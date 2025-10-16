Piaggio Aerospace riceve ordine per due P.180 Avanti da un operatore turco

Piaggio Aerospace ha firmato un nuovo ordine per due P.180 Avanti EVO con un operatore turco, che li impiegherà in configurazione shuttle e aeroambulanza.

“L’accordo, annunciato in occasione del NBAA-BACE – salone internazionale dell’aviazione d’affari in corso a Las Vegas (USA) – conferma l’interesse per l’esclusiva combinazione di velocità, efficienza e flessibilità operativa dell’Avanti EVO.

I due velivoli, i primi ad essere venduti in Turchia, saranno configurati sia per trasporto executive sia per missioni medevac (medical evacuation), rispondendo alla crescente domanda di piattaforme multiruolo”, afferma Piaggio Aerospace.

“Questa commessa rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale dell’Avanti EVO”, ha dichiarato Giovanni Tomassini, Amministratore Delegato di Piaggio Aerospace. “Grazie al supporto del nostro nuovo proprietario Baykar, stiamo costruendo un nuovo futuro per Piaggio Aerospace, e questo contratto è una prova tangibile della fiducia che i clienti ripongono nei nostri velivoli e nel nostro ruolo nel mercato dell’aviazione d’affari”.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)