Bombardier presenta BOND come cliente dietro lo storico Order and Service Agreement di giugno 2025

Bombardier presenta BOND come l’azienda dietro il suo 50-aircraft firm order and service agreement, precedentemente annunciato, del valore di 1,7 miliardi di dollari. La cerimonia si è tenuta presso la National Business Aviation Association (NBAA) Business Aviation Convention & Exhibition, dove BOND ha anche presentato la sua brand identity al settore. Nel corso della cerimonia, BOND ha anche annunciato che l’ordine include velivoli Challenger e Global, con consegne previste a partire dal 2027.

“BOND ha scelto Bombardier in esclusiva per l’avvio delle sue operazioni, segnando un traguardo significativo per entrambe le aziende. Questo ordine storico, che include un contratto di assistenza completo, riflette la fiducia di BOND nei velivoli leader del settore di Bombardier e il suo impegno a fornire il massimo livello di qualità e supporto”, afferma Bombardier.

“La scelta esclusiva di BOND di velivoli e servizi Bombardier la dice lunga sulla fiducia che ripongono nel nostro personale, nei nostri prodotti e nei valori di eccellenza e integrità che caratterizzano la nostra azienda”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “I jet Bombardier sono i migliori della categoria. Questo, unito a una rete di assistenza votata al primo posto nei recenti sondaggi del settore, pone il nostro team in una posizione unica per offrire a BOND un’offerta basata sulla qualità del prodotto, sull’affidabilità e su un’assistenza prevedibile”.

“Avendo trascorso la mia carriera nell’aviazione privata, sono entusiasta di poter offrire ai nostri clienti BOND i migliori aerei al mondo”, ha dichiarato Bill Papariella, Chairman and Group CEO, Bond. “Il nostro rapporto con il loro team dura da molti anni grazie al mio precedente lavoro nel settore aftermarket presso Jet Edge, e ho potuto constatare in prima persona la cultura, la coerenza e la mentalità orientata al servizio che rendono Bombardier eccezionale. Questo rapporto non riguarda solo gli aerei, ma valori condivisi e un impegno a lungo termine per ridefinire l’affidabilità e la cura nell’aviazione privata. La risposta dei mercati finanziari al nostro annuncio di giugno ha convalidato questa convinzione. Ciò che stiamo costruendo con BOND è la continuazione della stessa visione che ho iniziato in Jet Edge: che le grandi compagnie aeree si fondano sul servizio, e Bombardier è la migliore al mondo per aiutarci a mantenere questa promessa”.

“L’accordo di servizio a lungo termine è un pilastro fondamentale di questa collaborazione, progettato per garantire che la flotta di BOND operi al massimo delle prestazioni fin dal primo giorno. Grazie a questo accordo, BOND beneficerà della gamma completa di servizi di manutenzione e supporto di Bombardier, tra cui l’accesso al global network of service centers, 24/7 technical support, parts availability, predictive maintenance tools. Questa copertura completa non solo massimizza i tempi di attività degli aeromobili, ma offre anche tranquillità operativa, consentendo a BOND di concentrarsi sull’offerta di un’esperienza impeccabile e di alto livello alla propria clientela.

L’ordine, inizialmente annunciato a giugno 2025, include anche 70 nuove opzioni di acquisto di aeromobili. Se tutte le opzioni venissero esercitate, il valore totale degli aeromobili e dei servizi raggiungerebbe oltre 4 miliardi di dollari”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)