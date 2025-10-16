Virgin Atlantic sceglie Boeing per abilitare high-speed, streaming quality Wi-Fi su tutta la 787 fleet

Boeing e Virgin Atlantic hanno concordato di implementare modifiche alla connettività su tutta la flotta Boeing 787 Dreamliner di Virgin Atlantic. Gli aggiornamenti miglioreranno il servizio Internet a bordo, offrendo ai passeggeri un Wi-Fi ad alta velocità e di qualità streaming. L’accordo sui servizi è stato annunciato a MRO Europe il 15 ottobre.

“Collaborare con Boeing per portare la connettività di nuova generazione di Starlink sulla nostra flotta di 787 è un altro passo importante per creare una ‘home away from home’ experience per ogni cliente”, ha dichiarato Corneel Koster, Chief Customer and Operating Officer, Virgin Atlantic. “Insieme, stiamo trasformando il modo in cui i nostri clienti rimangono connessi in volo, con una connessione Wi-Fi a bassa latenza e ad altissima velocità, migliore di quella che la maggior parte dei clienti sperimenta a terra, per rendere il volo con Virgin Atlantic ancora più piacevole”.

Nell’ambito delle modifiche, Boeing installerà un nuovo antenna fairing progettato per ospitare Phased Array (ESA) antennas. Insieme a un’ESA, il fairing, chiamato Boeing Aerodynamic Shroud, supporta Low Earth Orbit (LEO) and multi-orbit connectivity.

“Stiamo assistendo a rapidi progressi nella tecnologia satellitare e delle antenne e siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra competenza ingegneristica e l’hardware supportati dagli OEM che consentiranno a Virgin Atlantic di offrire una connettività più veloce e affidabile alla sua flotta di 787 Dreamliner”, ha affermato Doug Backhus, vice president of Cabin, Modifications and Maintenance for Boeing Global Services.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)